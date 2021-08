Sosialistisk Venstreparti (SV), med Audun Lysbakken i spissen, ønsker at staten skal betale for at studentene går til tannlegen. – Mange studenter har ikke råd, og mange har altfor dårlig tannhelse, sier han.

– I dag har vi et stort hull i velferdsstaten vår. Brekker du en finger, får du dekket det av staten, men brekker du en tann, må det betales selv, sier Audun Lysbakken.

Han er partileder for Sosialistisk Venstreparti (SV), som nå har sparket i gang valgkampen i Bergen.

Lysbakken opplyser at utvidelsen av tannhelsetjenesten har en spesielt viktig prioritet i år, og viser til tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot). Der kommer frem at andelen studenter som årlig går til tannlegen falt fra 43 prosent i 2010 til 27 prosent i 2018.

– Vi vil innføre en gradvis utvidet rett til gratis tannlegebehandling for unge opp til 25 år. Det gjør at de fleste studenter vil få dette tilbudet, uttaler han.

GRATIS TANNBEHANDLING. Audun Lysbakken mener at staten på sikt skal dekke studenters tannhelseutgifter.

Studenter er en viktig gruppe

I dag har man rett til gratis tannlegebehandling til fylte 18 år, og til redusert pris når man er 19 og 20. Som voksen må man, med noen unntak, betale for behandling hos tannlegen selv.

SV-lederen forteller at de ønsker å finansiere planen om en tannhelsereform gjennom omfordeling av midler og økning i skatter.

– Dette handler om rikdom, og vi vil øke skattene til de rikeste og de som arver, sier han.

Han peker på at studenter er en gruppe som spesielt har behov for å få dekket tannhelsebehovet, da det er en gruppe i samfunnet som ofte sliter økonomisk.

– Mange studenter har ikke råd til å gå til tannlegen, og mange har altfor dårlig tannhelse. Dette er noe som rett og slett bare må gjøres, sier Lysbakken.

SV er ikke det eneste partiet som ønsker en tannhelsereform. Studvest har tidligere snakket med Benjamin Jakobsen fra Arbeiderpartiet (AP) som mener at en tannlegetur ikke skal være dyrere enn en tur til fastlegen. Rødt ønsker også en gradvis offentlig finansiering av tannhelsetjenesten.

Studiestøtte hele året

SV vil også sørge for at studenter har bedre økonomi under studietiden.

De vil kjempe for utvidelse av studiestøtten til nivå 2G. Det vil si at studenter kan få en utbetaling på 202.702 kroner i året, som til sammenlikning i dag er 123.519 kroner.

– Vi vil ha studiefinansiering alle måneder i året. Det er ikke alle som får økonomisk støtte hjemmefra, sier partilederen.

Han peker på at mange studenter har hatt det ekstra tøft under pandemien, blant annet på grunn av nedgang i inntekt og permitteringer.

DE RIKE SKAL BETALE. SV vil finansiere statens utgifter ved å omfordele midler.

Studentmiljø som politisk grobunn

Lysbakken har selv studert på Universitetet i Bergen (UiB), og vil beskrive seg selv som en skippertaksstudent som brukte mye tid på å utfolde seg i studentmiljøet.

– Studietiden i Bergen har vært en grobunn for mitt politiske engasjement. Jeg husker godt alle ivrige samtaler i kollokviegrupper om politikk, samt miljøet rundt Kvarteret og Hulen, forteller han.

Til en usikker student som denne høsten skal stemme ved stortingsvalget har partilederen følgende råd:

– Stem på et parti du er enig med, men du vil aldri finne et parti hvor du er enig i alt. Tenk over hva som er viktigst for akkurat deg.

