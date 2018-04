I mine snart elleve år boende på vestlandet, var det først da jeg flyttet til Bergen jeg skaffet meg paraply. Da forsto jeg at en paraply slettes ikke bare er en paraply.

Back in the day i Asia ble paraplyer brukt for å markere at man var en del av overklassen. Jeg tenker at det er litt samme ulla her i regnbyen. Selv om de fleste klarer å skaffe seg en, er det lett å gjennomskue hvem du er bare ved å studere paraplyen din. Det er stor forskjell på en paraply med knekte stenger og en paraply med knapp for å slå den opp. Det er også bare å se på logoen på paraplyen, så vet man gjerne størrelsen på lommeboken til personen som bærer den.

Selv om paraplyen din kan si noe om hvilken klasse du tilhører, er det lett å stige i gradene. I Bergen er nemlig ensomme paraplyer fritt leide. Så hvis du setter fra deg din egen, må du godta at den får en ny eier relativt kjapt. Du kan være så heldig at du bytter ut din egen rustne paraply med en dyrere versjon hvis du leter på de rette stedene. Som student er nok dette det aller beste med Bergen – gratis paraplyer overalt.

Det finnes også paraplyer i alle slags former og fasonger. Store nok til å dekke hele vennegjengen, eller små nok til å stikke i veska «just in case». En meget praktisk en er paraplyen til å ha på hodet. Den funker fett på byen når du har litt for mye innabords, men fortsatt vil sikre frisyren. Min personlige favoritt er paraplyene hvor skjermen går ned over ansiktet. Disse er perfekte hvis du prøver å unngå noen. Det finnes til og med paraplyer med bunadsmønster, men det må understrekes at disse kun er innafor på 17 mai, alt annet er tacky.

Når man først har fått tak i den perfekte paraplyen, må man lære seg å bruke den. Det er nemlig ikke bare bare å trave rundt i smale brosteinsgater med paraplyen utslått. Er du høyere enn personen som går mot deg, er det ingen problem, da glir paraplyen lett over hodet på dem. Er du derimot lav kan du bli en risiko for dem rundt. Trikset er å være bevegelig i kroppen, slik at man klarer å smyge seg gjennom mengden uten å gå på en smell, bokstavelig talt.

Nå er det bare å stikke på paraplyjakt. Lesesaler og offentlige toaletter anbefales. Håper du finner den rette så du kan face bergensværet som en sjef.

