Fredag 15. november var det duket for uoffisiell åpning av Høyskolen Kristiania sin egne studentbar, Malteriet. Prosjektet med å få igang baren har vært en kjernesak for Studentunionen ved Høyskolen Kristiania (SHK) i over to år, sier Stian Hoff Førland, leder i SHK.

– Grunnen til at det har tatt så lang tid er hovedsakelig fordi det har vært mye problemer og forsinkelser med ulike tillatelser. Alt fra bygningsplaner og skjenkebevilling, til brannforskrifter.

– Gud bedre så mange tillatelser man må ha. I tillegg så er vi alle studenter og vi har null ide om dette her, så vi har måttet bruke mye tid på å lese oss opp på forskjellige regler og lover, ler Førland.

Fra studentunionen er det kun Hoff Førland og baransvarlig Renate Sivertsen som har vært med fra begynnelsen.

– Jeg har være prosjektleder i to år nå. Renate har vært min nummer to. Det var vel i november 2017 at vi begynte med plantegninger og skisser til hvordan det skulle se ut. Det har veldig mye frem og tilbake, forklarer Hoff Førland.

– For å si det sånn, vi var helt på bar bakke når vi begynte, så læringskurven har vært ekstrem, bryter Sivertsen lattermildt inn.

Melder om stor ekstase

Resultatet er et stilrent lokale med hvite vegger, gamle rør som kommer ut av veggene, og grønne planter.

– Det som har vært utrolig kjekt med dette prosjektet er at studentene på skolen har bestemt alt. Vi har sendt ut spørreundersøkelser i forveien hvor vi har spurt om priser, tema, arrangementer. Så studentene har vært delaktige hele veien, og det er jeg utrolig stolt av, forteller en engasjert Hoff Førland.

– Hvordan er stemningen blant studentene på skolen nå?

– «Hvor er baren?!» er vel noe jeg har hørt mye av i to år nå. Så når jeg endelig kunne si til mine medstudenter at åpningsdatoen er neste uke så var det stor ekstase. Dette er noe folk har ventet lenge på, forteller han.

Førland kan riktignok melde om helt andre tilstander da han ankom samme morgen.

– I dag sto jeg opp klokken 10 og spiste frokost og siden har jeg vært her i hele dag og ryddet og gjort klart. Det så helt jævlig ut når vi kom i morges, sier han.

Tidligere Hansa-bryggeri

Studvest blir fortalt at lokalet til Malteriet tidligere har vært en del av Hansa. Hoff Førland viser stolt frem lokalet og alle detaljene de har valgt å fokusere på.

– Før de flyttet opp på Kokstad eide Hansa alt dette. Dette var et Hansa-bryggeri hvor de malte og brygget ølet. Derav navnet «Malteriet», forteller Hoff Førland.

Tidligere het studentbaren Stipendet, men navnet ble endret for noen år siden før dagens SHK tok på seg prosjektet.

– Første gang jeg kom inn i lokalet så det helt jævlig ut. Likevel har vi valgt å beholde den gamle malteri-følelsen som allerede eksisterte her, og bygge videre på det.

Gammelt og rustikt

Valg av bord, stoler, sofaer og bilder på veggene er bevisst tatt for å gi en følelse av et gammelt og rustikt malteri. Tekstilansvarlig Sara Marhaug forteller at hun er spesielt stolt av den lille hagen hun har laget i andre etasje.

– Jeg har ledd litt noen ganger når jeg kommer i kassen på IKEA og skal handle 40 planter, ler Marhaug.

Den offisielle åpningen for studentbaren Malteriet er torsdag 21. november klokken 19:00.

– Dette er bare positivt, smiler Hoff Førland før han løper videre for å hjelpe til i baren.

