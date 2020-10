Det er mange grunner til at skoleeksamen er å foretrekke overfor hjemmeeksamen når verden ikke står overfor en pandemi. For det første er det den mest rettferdige måten å gjennomføre en eksamen på, ettersom hjelpemidler som partnerforeldre i Arntzen de Besche eller håndskrevne tankekart med markeringstusj ikke er tilgjengelige. I tillegg går skoleeksamen fort over, og man kan gå hjem og legge seg eller ta første øl på Hectors allerede klokken tre, eller i beste fall klokken ett. Man får jo også det litt sunne presset som skrus på de siste par ukene før skoleeksamen. Sist får man de O’ hellige karakterer på skoleeksamen.



I år er ting likevel litt annerledes. Vi står overfor den største dugnaden vår generasjon har opplevd siden Gå til månen-prosjektet med Sportacus i 2009 (de som vet, de vet). Det betyr at vi alle må ta ansvar for å følge helsedirektoratets anbefalinger og begrense smitten. Tidligere i uken har både Emma Bø og Emilie Mellbye Rytter-Ingebrigtsen skrevet i Studvest om at studentene på fakultetet har to valg ved skoleeksamen: å bli hjemme med symptomer og ta kontinuasjonseksamen i august, eller å gå på eksamen og prøve sitt beste å unngå/skjule symptomer. Dersom dette likevel ikke er godt nok grunnlag for at fakultetet skal endre vurderingsformen til hjemmeeksamen, skal jeg komme med noen tanker om hvorfor hjemmeeksamen er best i år.

Les også: Det juridiske fakultet holder studentene i fryktisolasjon

For det første introduseres komfort på eksamen. Her skal jeg holde meg kort med tre beskrivelser for å sette stemningen: pyjamas, pasta bolognese til frokost og Pepsi Max.



Videre tar Leder for JSU, Fredrik Bøhn til orde for skoleeksamen fordi man da får karakterer som skal blidgjøre arbeidsgiverne. JSU undergraver studentenes verdi når de underlegger seg arbeidsgiverne på den måten. Det er ikke slik at arbeidsgiverne kan unngå å ansette hele kull fordi man har en «bestått» eller to på vitnemålet som kan vises tilbake til en pandemi. Heller vil det vel oppfordre arbeidsgiverne til å gjennomføre en ordentlig ansettelsesprosess med fokus på personlige egenskaper, evner og motivasjon og ikke karakterer? Etter min mening bidrar dette til den skremselspropagandaen som har summet i gangene på fakultetet i alle år, om at arbeidsgiverne er store monstre som spiser deg levende og tar fra deg alt fremtidig erverv med mindre du har fått A på en skoleeksamen. Jeg tror det ikke før jeg får se det, for å si det sånn.

I tillegg vil det være vanskelig å jukse på en hjemmeeksamen på seks timer. Ja, man får kanskje sitert Agurkpinnedommen riktig, men noen god analyse av dommen er vanskelig å gjøre på seks timer. Til og med Arntzen de Besche-foreldrene kan være til lite hjelp på seks timer. De skal jo tross alt orienteres i oppgaven, noe som kan ta tid siden faktumene i jussen alltid er intrikate og ulike. En gang fikk jeg hjelp av min far som skriver nynorsk til å rette en innlevering i nynorsk. Jeg fikk 3.

Det er også helt urimelig å kreve at studenter skal holde sitt sosiale liv enda mer begrenset enn myndighetene pålegger oss i to uker før eksamen. Om studentene ikke allerede var ensomme før pandemien, så er de i hvert fall det nå.

Sist kan man være trygg på at man har unngått en stor smittekilde ved å ha hjemmeeksamen i år. Slikt får man god samvittighet for, og god samvittighet er jo den beste følelsen som finnes, nest etter følelsen av å få bestått på eksamen under en pandemi.

