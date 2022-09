Du visste ikke at du trengte den, men her kommer den likevel: ugleoppfølgeren.

I 1982 skrev Ragnar Hovland følgende om universitetet i kultboka «Sveva over vatna»:

«Det var ein fyr som hadde sagt til meg: Kvifor begynner du ikkje på universitetet? Der kan du gå i år etter år og likevel ikkje bli noko når du er ferdig.»

Vokalist i kultbandet Kakkmaddafakka, Axel Vindenes formulerte seg litt annerledes da han i forrige uke delte sin frustrasjon over utdanning med Studvest:

– Jeg har ulike problemer med universitetet. Ved Universitetet i Bergen er hovedproblemet mitt at de har en ugle som symbol. Det er den dummeste fuglen! Det er en fallitterklæring mot studentene.

Nå slår studentrepresentantene Ole Jacob Broch og Ingrid Borvik fra Universitetsstyret tilbake mot Vindenes – med et glimt i øyet.

Symbol på kunnskap?

– Ugla er et smart rovdyr som er gode på planlegging, og oppfatter omgivelsene rundt seg, forklarer Broch.

Studvest møter de to universitetsstyrerepresentantene under en himmel av fugler på Universitetsmuseet. Hedersplassen øverst i trappa er det uglen som har fått.

– Ugla er jo symbolet på kunnskap, legger Borvik til.

HÅND I HÅND. Ingrid Borvik og Ole Jacob Broch er studentrepresentanter i Universitetsstyret. De mener ugla og universitetet passer godt sammen.

De sitter begge komfortabelt til i trappa under fuglene: Her er de i sitt rette habitat.

– Det ugla representerer er jo det universitetet også dyrker, mener Broch.

Planlegging, oppfattelse av omgivelsene rundt seg og kunnskap, altså.

Ironisk

Broch går tredje året på rettsvitenskap, mens Borvik nettopp har startet på master i undersøkende journalistikk. De har til sammen mange år bak seg på universitetet.

– Det er jo ironisk at han berømmer studentpublikummet som et kritisk publikum, samtidig som han ikke anbefaler noen å studere, sier Borvik.

– Arbeidslivet krever kompetanse, rett og slett. Det er fint for Axel (Vindenes red. anm.) at ting har ordnet seg for han og Kakkmaddafakka, men det er en forenkling av realiteten å anbefale alle å droppe studiene, utdyper Broch. Han fortsetter:

– Uglen var faktisk dyret til den greske guden Athene, som representerte visdom. Det lærte vi av rektor i går!

HEDERSPLASS. Det er ugla som har fått hedersplassen øverst i trappa på Universitetsmuseet.

En nattaktiv tilværelse

Verken universitetsstyrerepresentantene eller Vindenes kan sies å være ugleeksperter. Førsteamanuensis ved Universitetsmuseet i Bergen, Terje Lislevand, har derimot mer formell kompetanse.

– At uglen er den dummeste fuglen er jeg ikke enig i. Ikke at de er så mye smartere enn andre fugler heller, men vi kan vel si det slik at de er smarte på det de skal være smarte til, skriver han i en e-post til Studvest.

Lislevand skriver videre at UiB ikke er de første som har brukt ugla som et symbol på visdom, og trekker linjer tilbake til gresk mytologi.

– Kunnskaps- og krigsgudinnen Athene hadde en ugle – en kirkeugle – og siden har den blitt sett på som et symbol på visdom.

Han understreker at han ikke er ekspert på greske guder og gudinner, men synes, med utgangspunkt i gresk mytologi, at uglen og universitet passer «ypperlig sammen».

– En nattaktiv tilværelse har vel forresten også uglene til felles med mange studenter? Enda en grunn til å framsnakke uglene som et akademisk symbol, tenker jeg.

FRAMSNAKKE UGLEN. Terje Lislevand mener det er flere grunner til å framsnakke uglen som akademisk symbol. – De er smarte på det de skal være smarte til.

Har du fått med deg disse?

Kommentarer

kommentarer