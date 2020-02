Vi befinner oss i festsalen på KODE. Rommet består av 60 stoler som omringer et teppe tiltenkt kveldens midtpunkt: en naken kropp.

Gjestene får et intervall på 30 sekunder på å tegne modellen. Blikkene flikker opp og ned fra modellen og til papiret. Bare lyden av bly og kull som glir over papiret, og kameraknipset fra Studvests utsendte fotograf, er å høre.

SPENNING. Aktmodellen går foreløpig rundt i morgenkåpe, men skal snart inntre scenen.

Første intervall er over, og gjestene kan puste lettet ut. Noen fniser litt. Så er neste i gang. Instruktøren tipser:

STOPPEKLOKKEN. Instruktøren ga publikum korte intervaller på å tegne en tegning. Fra 30 sekunder til 3 minutter.

– La blyanten gå. Og for all del, ikke tenk på detaljer. Dette handler om kontur og linjer.

Utsolgt på to timer

Dette er akttegning. Deltakerne skal tegne fritt med inspirasjon hentet fra en naken modell midt i rommet.

Arrangementet foregår i regi av Studentersamfunnet i Bergen, og KODE.

Idun Kjøl Wiig, leder for kulturkomiteen i Samfunnet, forteller at hun er begeistret for interessen rundt arrangementet.

– Vi har 60 plasser. Det ble solgt ut på to timer. I tillegg er det en lang venteliste.

INTERAKTIVT. Wiig fremhever at akttegning er engasjerende fordi det er en interaktiv aktivitet for publikum.

Samfunnet arrangerte også akttegning i forbindelse med jubileet i fjor. Wiig mener at det er et populært fenomen.

– Akttegning er jo veldig i vinden for tiden. Tilbudet skal være lavterskel, og det er ingen krav om forkunnskaper for å komme hit. En skal kunne komme hit enten om man studerer kunst, musikk og design eller bare synes det er spennende og har en interesse for det. Det er åpent og ledig for alle, sier hun.

GRATIS. Publikum stilte seg i kø og fikk utdelt spissede blyanter og blanke ark. F.v. Emma Bø (21) og Thale Haneferd (21).

Gjestene får tilgang til tegnesaker, en instruktør som er utdannet innenfor grafisk design, og aktmodellen.

Sunt forhold til kropp

Emilie Byermoen (23) studerer energi ved Universitetet i Bergen (UiB), og har vært på akttegning flere ganger tidligere. Hun forteller at det er en gøy måte å tegne på.

ERFAREN. Byermoen har funnet en aktivitet hun trives med. Hun har vært på akttegning arrangert av Samfunnet tre ganger før.

– Man trenger ikke å være så nøye, noe som gjør det mer lavterskel.

Byermoen mener at akttegning fører til mer enn bare økte ferdigheter innenfor tegning.

FØLER SEG FRI. Byermoen liker at det er korte intervaller med tegning før en går til neste.

– I stedet for å bry seg om at modellen er pen eller stygg, konsentrerer en seg om hvordan en bør tegne for å gjøre låret eller magen realistisk. Jeg tror det er en sunn måte å forholde seg til kropp på. Det er ikke så ofte en ser helt nakne kropper i vårt samfunn, slik som her.

Rar rundt nakenhet

Oscar Warpe (24) studerer datavitenskap ved UiB, og er en av få menn som har møtt opp i kveld.

– Jeg kom fordi det var gratis! Og så vil jeg prøve noe nytt. Jeg meldte meg på alene, men plutselig var hele gjengen min her, sier han.

FØRSTE GANG. Det er første gang Oscar Warpe prøver akttegning. Han ønsker å utfordre seg selv.

Warpe forteller at han har mange venner som studerer kunst. Blant venner er han kjent for å være akademikeren som ikke kan tegne, men dette vil han gjøre noe med. I tillegg ønsker han å utfordre seg selv på et annet område.

KREATIVT. Det er lov å ta seg kreative friheter på akttegning.

– Jeg er ganske rar når det kommer til nakenhet, så dette blir eksponeringsterapi. Jeg skal utsette meg selv for et fremmed nakent menneske, og vil forhåpentligvis se at det går bra, sier han og smiler.

En fornøyd kulturleder

Wiig forteller Studvest at hun kan se tilbake på et godt gjennomført arrangement.

DYKTIGE. Arkene lå spredt rundt stolene til publikum. Der kunne man skimte de naturlige og fine linjene. Disse er tegnet av Byermoen og Hanne Iglebæk Christensen.

– Jeg synes det har gått kjempebra. Aktmodellen var utrolig flink og instruktøren gjorde at jeg opplevde det som mindre skummelt og vanskelig enn jeg trodde. Publikum var engasjerte og konsentrerte. Det var veldig profesjonelt og ordentlig fra KODE sin side. Alt i alt var det et veldig vellykket arrangement, spør du meg.

