Bør man fortsette med blind klagesensur ved eksamen, eller blir det for enkelt for sensorene å slippe unna? Det er en av sakene som diskuteres i denne ukens podcast.

Studvest presenterer Studcast! En enkel og grei podkast som på kort tid tar for seg aktuelle saker de siste ukene i student-Bergen. I studio finner du Marit Moen Fjeld, Axel Fagerbakke og Einar Lohne Bjøru, med produsent Mikkel Kvenås.

Lytt på Studcast via iTunes eller Soundcloud, eller søk opp «Studcast» i din egen podkast-app.

I denne episoden snakkes det om at UiB-professor Erling Johannes Husabø kaller den sensurordningen for “loddtrekning”. Finnes det bedre løsninger for vurdering og klager ved eksamener?

I forrige uke kom det frem at 17000 studenter må dele på 5000 lesesalplasser ved byens universitet. Er løsningen så enkel som å bygge mer?

Journalistene tar også en tur innom kultur-verdenen, der man diskuterer saken om at Griegakademiet siden 2004 kun har hatt 17 kvinner av i alt 100 studenter. Er det en del av et større problem?

Til sist tar podcast-crewet en rask oppsummering av Velferdstinget Vests fordeling av midler til studentorganisasjoner for neste år. 5,6 millioner kroner skulle fordeles, men ble det noen dramatikk?

Studcast er spilt inn og publisert hos Studentradioen i Bergen.

Vi gjør oppmerksom på at Studvest er en av organisasjonene som mottar støtte fra Bergen Studentvelforening.

Tidligere episoder av Studcast:

Kommentarer

kommentarer