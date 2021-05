Under fadderuka i august 2020 samlet ivrige og festglade studenter seg i alle byens parker. Koronaviruset skulle ikke ødelegge for den årlige feiringen som markerer starten på et nytt kapittel for mange unge.

Likevel endte det med at Universitet i Bergen (UiB), som de fleste andre utdanningsinstitusjoner i byen, valgte å avlyse alle kveldsarrangementer i regi av fadderuka. Et økende smittetrykk samt større utbrudd i studentmiljøet satte presset på fadderstyret og fadderne, og det gikk ikke stille forbi. Både små og store medier var nådeløse i kritikken av faddernes tilsynelatende ansvarsløshet.

FJORÅRETS. Fadderuka 2020 gikk i stor grad for seg i byparkene. ARKIVFOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen

Dette skapte bekymring for hvordan rekrutteringen til årets fadderuke kom til å se ut. Det var det tydeligvis ingen grunn til.

I år har UiB 283 påmeldte faddere til kommende augusts fadderuke. Det er over det dobbelte av fjorårets tall på omkring 100. Henholdsvis var det 230 faddere i 2017 og 2019, mens det i 2018 var 220 studenter som ønsket å innvie året med sang og dans.

Rekordhøy interesse

Fadderleder Synne Sivertsen Heimsvik ved Samfunnsvitenskapelige fakultet (SV-fakultetet) forteller at rekrutteringen av nye faddere har gått bedre enn først fryktet.

– Jeg var ganske sikker på at det kom til å bli vanskelig å rekruttere faddere spesielt i år, siden vi kunne mobilisere mindre på campus, og at de fleste dermed fikk mindre info, forteller hun.

VÅRSOL. Synne Heimsvik Sivertsen og resten av fadderstyret gleder seg til årets fadderuke. FOTO: Privat

Heldigvis gikk det i motsatt retning for Heimsvik og resten av fadderstyret.

– Gjennom sosiale plattformer klarte vi å få ut en del informasjon, forteller hun.

Fadderlederen tror grunnen til det er at mange vil ha noe å se fram til, og håper samtidig at årets fadderuke blir enda bedre enn mange av deres i fjor.

– Det er mange førsteårselever som har meldt seg som fadder, fordi deres fadderuke ikke ble gjennomført i fjor. Samtidig fikk ikke de som var fadder i fjor prøvd seg skikkelig ettersom uka ble så kort, forteller Heimsvik.

Fokus på bedre kommunikasjon

Vemund Risbøl Litschutin fra Samfunnsvitenskapelig fakultet (SV) var fadder i fjor for en gjeng på ni ferske politikkstudenter. Han gikk da ut og kritiserte kommunikasjonen mellom UiB, fadderstyret og fadderne. Grunnen til kritikken var at han opplevde å ha fått «ekstremt lite informasjon» om hvordan gruppene skulle håndtere smitteverntiltak som kontinuerlig endret seg, særlig etter at enkelte studenter som deltok i fadderuka til SV fikk påvist koronavirus.

– Jeg synes det er veldig problematisk at vi ikke har fått mer informasjon fra universitetet og fadderstyret etter at det ble klart at en ved SV-fakultetet har fått påvist smitte. Det er jo der vi er. Jeg savner mer informasjon derfra, sa Litschutin da.

KRITISK. Koronarestriksjonene stoppet ikke studentene i å benytte seg av Nygårdsparken, fadderuken 2020. ARKIVFOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen

Dette er kritikk som Heimsvik har tatt med seg i forberedelsene av årets fadderuke. Hun forteller at de kommer til å se på alle erfaringene de hadde i fjor, og prøve å forbedre kommunikasjonen i år.

– Vi har laget en egen Facebook-gruppe til fadderne på vårt fakultet, samtidig som at vi har begynt å bli mer aktive på Instagramkontoen vår. Kommunikasjon er en av tingene vi fokuserer mest på og jeg er sikker på at dette blir bedre i år, forteller Heimsvik.

Men hvilke anbefalinger man skal forholde seg til ved fadderuken 2021 er vanskelig å forestille seg. Regjeringens plan for gjenåpning er ikke spesifikk nok til at det er mulig å se for seg hvordan fadderstyret og UiB kan forhindre fjorårets resultat av fadderuken.

– Vi har til nå ikke fokusert så mye på hvilke smitteverntiltak vi må forholde oss til ettersom dette er så uforutsigbart. Det vil vi lage en grundig plan for når det nærmer seg, sier Heimsvik.

Går fra gruppemottak til sentralisert mentorordning

Fadderstyret har nå begynt med jevnlige møter med fakultetet som de svarer til. Kontaktperson Hege Aarethun til SV-fakultet erkjenner at det var en svikt i kommunikasjonen og samkjøringen av info til faddere og mentorer.

Nå planlegges det for bedre kommunikasjon med faddergruppene og studentene i år.

– SV-fakultetet planlegger for at vi også i år får mange nye studenter. I stedet for at fakultetet plasserer alle studentene i grupper direkte slik som i fjor, kommer vi i år til å be studentene om å melde seg på både mentorgruppe og faddergruppe, forteller Aarethun.

DIALOG. Hege Aarethun ved SV-fakultetet sier at det blir viktig for fakultetet å ha direkte dialog med fadderne i august. FOTO: Denise Fewrell Flatmark

I mentorgruppene vil erfarne studenter hjelpe grupper av nye studenter med å orientere seg på fakultetet og i fakultetets ressurser. Litt som en innføring i hvordan man skal være student.

Aarethun forteller videre at det ble vanskeligere i fjor å få til et samkjørt opplæringsprogram for fakultetets faddere og mentorer på grunn av kollisjon med annet UiB-opplegg. Dette ønsker de å få på plass igjen i år.

– Det er viktig for oss at vi har direkte dialog med fadderne. Og at faddere og mentorer er samkjørt, og har lik informasjon, sier hun.

– Når fadderuken 2021 begynner å nærme seg, kommer det til å oppstå mange spørsmål rundt selve utførelsen. Da må fadderstyret og fadderne må være klare over at det kan oppstå endringer i siste liten, legger hun til.

