Klokken er 07.45 og jeg har løpt mine 6 km (OK da, klokken er 09.45 og jeg har løpt 4 km). Blodet pumper og svetten renner, etter maks innsats på mølla (sier vi).

Jeg er ganske ute av det etter min elite-idrettsutøver-innsats på tredemøllen, men jeg tar likevel tiden til å titte på folkene rundt meg. Analysen er nærmest hårreisende, det er like før germofobien tar overhånd og jeg får en mental breakdown. Ingen av treningsentusiastene denne morgenen trener i singlet (bra!), men ikke engang et fåtall har med seg håndkle når de trener, dette til tross for at svetten renner på de fleste.

Et håndkle til å sitte på når man trener er nemlig beleilig fordi: rundt endetarmsåpningen, på lårene og rumpesetet, vil vi ofte ha tarmbakterier på huden. De vil kunne lekke gjennom, spesielt hvis man blir svett. Dette sier smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus, Egil Lingaas til TV2. En nylig undersøkelse viste at man fant tarmbakterier (æsj) på både treningsmatter og tredemøller.

Ikke bare for eget smittevern, men i solidaritet med andre, bør vi alle bruke håndkle på treningsstudio når vi benytter oss av manualer og apparater som man sitter på. Istedenfor å gni svetten ned i sete-apparatet, så vil håndkleet ta imot svetten. Se for deg x antall svette kropper som har gnikket svetten sin ned i matten eller setet før deg (æsj). Er man riktig så uheldig og får tarmbakterier i munnen, kan dette føre til diaré og annen form for smitte (sukk).

Men så kan man selvsagt begynne å bagatellisere hvilken side av håndkleet man benytter seg av. Hvis man hypotetisk sett er så uheldig og anvender feil side, der man har svettet, ned mot overflaten, så er vi tilbake igjen på start. I likhet med i skisporet, er det klare kjøreregler på treningsstudioet ved bruken av et håndkle når man trener.

Kjøreregel 1: Håndkleet bør være lite og i tynt stoff slik at det tørker fort (Bakteriene trives i fuktige omgivelser).

Kjøreregel 2: Vær bevisst over hvilken side av håndkleet som er rett «opp» og «ned» (hør ka eg har å si).

Kjøreregel 3: Aldri dra på trening uten håndkle til å sitte på (sidemannen dømmer deg, det er viktig å ivareta ditt gode navn og rykte).

Konklusjon: hamstre Antibac, klor klesvasken og bruk munnbind i offentligheten.

