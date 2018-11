Endringer ble gjort for å få plass til flere publikummere, men ingen artister har klart å fylle opp studenthuset i år. På Hulen har imidlertid to konserter sørget for fullt hus.

I februar i år utvidet Det Akademiske Kvarter publikumskapasiteten på konsertscenen Teglverket fra 400 til 500. Håpet var at det ville gi et løft etter et høstsemester i 2017 med lave besøkstall for de to konsertarrangørene, Aktive Studenters Forening (ASF) og Bergen Realistforening (RF).

– Vi håper at folk bruker kulturtilbudet vårt og at våre faste arrangører benytter muligheten til å booke større artister. Vi ser at vi har hatt utsolgte konserter før, hvor vi hadde potensial til å selge enda flere billetter. Så jeg er veldig fornøyd med dette tiltaket, uttalte daværende leder for Kvarteret, Anette Arneberg til Studvest.

Vil ikke oppgi tall på billettsalg

Ingri Brendsdal er nåværende leder for ASF. Hun mener at situasjonen har bedret seg, og at kapasitetsøkningen har gitt flere bookingmuligheter.

– Det er kjekt å ha muligheten til å booke lokale band, men det er også kjekt å ha muligheten til å booke litt større band og artister som folk vet er populære.

– Har dere hatt noen utsolgte konserter dette semesteret?

– Nei. Konserten med Fred Well var nesten utsolgt, men vi har ikke klart det helt, svarer hun.

ASF vil ikke gi oppgi nøyaktig billettsalg for Fred Well-konserten, eller andre konserter. De vil heller ikke fortelle hvor stort bookingbudsjettet deres er, etter gjentatte forespørsler fra Studvest.

Konsertarrangøren RF har heller ikke hatt noen utsolgte konserter i år.

RF-president Simon Grønås Sagoe forteller at de likevel har vært i nærheten, med 384 av 500 solgte billetter til Jonas Alaska tidligere i år.

– Dette semesteret har gått veldig greit, jeg kan egentlig ikke klage, mener Sagoe.

Har ikke råd til de store artistene

At ingen artister har klart å fylle Kvarteret i år, handler blant annet om at de større og mer populære artistene er dyrere i drift.

ASF-leder Brendsdal forteller at konsertarrangøren ikke alltid råd til å betale det de større artistene krever for å spille på Kvarteret.

– Man må si nei av og til, og håpe at de forandrer mening og er villig til å komme for litt mindre.

Hun trekker blant annet inn reisekostnader som en faktor som gjør at noen artister og band er dyrere å booke enn andre.

– Et band som er stasjonert i Bergen eller Oslo er lettere å få tak i enn et i for eksempel Tromsø, fordi det er mye dyrere å fly artister derfra, forklarer hun.

Økt omsetning på Kvarteret likevel

Nåværende leder for Kvarteret, Lina Eide Hustvedt, forteller at til tross for at det ikke har vært noen utsolgte konserter på Kvarteret i år, har omsetningen i Teglverket økt med 180 000 kroner i 2018 sammenliknet med samme tidsperiode i fjor. Teglverket brukes nemlig til andre arrangementer enn bare konserter.

– Dette semesteret har gått bra. Men det er jo veldig variasjon i besøkstall på konsertene fordi det satses på forskjellige artister, sier Hustvedt.

Kvarteret-lederen forteller at hun ønsker seg større artister til studenthuset, men forstår at det ikke er lett for konsertarrangører å gjennomføre økonomisk.

To utsolgte konserter på Hulen

Mehrvan Emami, leder for den frivillige drevne konsertscenen Hulen, kan fortelle at de på sin side har hatt to utsolgte konserter så langt i år, med bandene Raga Rockers og Unknown Mortal Orchestra.

Til sammenlikning med Kvarteret har Hulen kapasitet til 320 personer.

– Hvordan jobber dere for å skaffe artister som selger ut konserter?

– Vi har en gruppe med frivillige som jobber med booking, med bred kompetanse og erfaring. Det er ofte styrken av nettverket deres i bransjen som gir oss det vide spekteret av gode konserter, forteller Emami.

Videre forteller Hulen-lederen at de normalt budsjetterer en million kroner til artisthonorarer.

– Ettersom vi skal feire vårt 50-års jubileum neste år, kommer vi til å øke budsjettet for å ha enda større konserter i 2019.

På spørsmål om hvorfor konsertene ble utsolgt, legger Emami vekt på at Hulen har frivillige som engasjerer seg for å spre ordet om konsertene, samt en gruppe som jobber med markedsføring.

– Samtidig er det naturlig at det er flere som ønsker å være på konsert med store artister, legger Emami til.



Kommentarer

kommentarer