– Har du funnet noe fint?

– Jeg har funnet masse fint, blant annet en jobbskjorte til i kveld, sier student Dina Kolderup Lund.

– Også har jeg funnet et skjerf, som også kan brukes som veggteppe. Enten blir det interiørpynt eller så blir det noe som kan holde meg varm nå som det begynner å bli kaldere. Jeg er veldig fornøyd!

Konseptet om gratis klesmarked virker særlig å ha tiltrukket seg mange utvekslingsstudenter. Dette påpeker flere av studentene vi har snakket med, deriblant Dina.

– Det er mange internasjonale studenter her. Studentene som har flyttet til Norge har nok ikke den samme økonomien som de fleste norske studenter har, blant annet fordi det er vanskeligere å få seg jobb. I en tid hvor studenter har dårlig råd så tror jeg det er lurt med et slikt gratis marked.

ØKONOMISK: Det er lurt med et slikt gratis marked i en tid hvor studenter har dårlig råd, sier Dina Kolderup Lund. FOTO: Brede Tolo Haugland

Sammen har i løpet av sommeren samlet inn klær igjennom donasjonsbokser på Fantoft, hvor studenter kunne levere plagg de ikke lenger brukte . UiB-student John Alexander Alstad står bak markedet. Han er masterstudent i Politics and Governance of Global Challenges, og studentmedarbeider i Sammen.

Klær til overs

Alstad forteller at klærne egentlig var ment til gjenbruksfestivalen på Fantoft, men siden det var så mye klær til overs bestemte han seg for å arrangere et gratis bruktmarked. Med hjelp fra studentorganisasjoner som FN-studentene og Bærekraftspilotene, fikk de sortert klærne, slik at riktig plagg ble lagt i riktig pose. I tillegg sørget de for at skitne klær ble kastet vekk.

– Til slutt endte vi opp med 150 poser med klær. Jeg hadde aldri fått dette til om ikke studentorganisasjonene hadde vært med, så vi håper at folk har lyst til å fortsette å engasjere seg.

Videre forteller han at klærne gjerne kunne kostet et par tikroninger til en annen gang, fordi man gjerne blir mer glad i klær som man har betalt litt for. En av grunnene til at klærne gis bort i stedet for å selges er fordi det ville vært vanskeligere å organisere. Men motivasjonen bak konseptet er hovedsakelig bærekraft, og at arrangementet er ment for studenter.

– Jeg er bærekraftsmedarbeider, så det var også en del av motivasjonen. Det er også givende at noe som kunne blitt kastet som søppel, heller blir gitt til noen som har nytte av det.

ENGASJEMENT: John Alexander Alstad er opptatt av bærekraft og å gi til dem som trenger, i stedet for å kaste. FOTO: Brede Tolo Haugland

Stort oppmøte på studentsenteret

Alstad er selv overrasket over hvor mange som dukket opp.

– Det er ganske vilt. Jeg undervurderte nok litt hvor mange folk som skulle komme. Vi har jo prøvd å holde styr på hvor mange som er her. Sist var telleren på 400 stykker, men vi klarer ikke å telle raskt nok. Det kan godt være på det dobbelte nå.

Studenten Margrethe Bloch Haugland tror at gratis bruktmarked trekker mange folk.

– Man ønsker jo gjerne ting som er gratis i en tid hvor nesten ingenting er gratis. Jeg har tidligere vært på en klesbyttedag her på studentsenteret, da var det Framtiden i våre hender som arrangerte det. Det er jo et annet type konsept, men det er også gratis.

– Opplever du at det er “in” å handle brukt blant UiB-studenter?

– Jeg tror generelt at det er populært å kjøpe brukt. Men jeg merker at det er et veldig overtall av utvekslingsstudenter her, og ikke fullt så mange norske. Så sånn sett er det litt forskjell. Jeg tror mange norske bruker Tise.

GRATIS KLÆR: Margrethe Bloch Haugland tror at gratis bruktmarked trekker mange folk. FOTO: Brede Tolo Haugland

Gratis eller ikke gratis?

Studentene Venesa Hulaj og Julia Haveland er usikre på kvaliteten på klærne de har tatt med seg.

– Alt er jo gratis, så det er bare å ta det med seg og sjekke hjemme, sier Hulaj.

– Hva skjer hvis klærne ikke er sånn som dere ønsket?

– In my delusion så er jo alt bra, men jeg må nok hjem og prøve ting. Hvis det ikke oppfyller forventningene, så er det tre måneder i klesskapet og så sendes det til Fretex. Jeg tror at bruktmarkedet hadde funket like bra om det hadde vært en satt pris, for eksempel at alt hadde kostet 50 kr uansett hva du tar. Folk går jo på loppemarked uansett, forteller Haveland.

THRIFTING: Venesa (venstre) og Julia (høyre) forteller at det er populært blant UiB – studenter å handle brukte klær. FOTO: Brede Tolo Haugland

