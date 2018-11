Studenters jakt på en god lesesalsplass på morgenen er nærmest som en idrettskonkurranse å regne. Startskuddet går på morgenkvisten. Hvis du ikke er klar kan det hende du får deg en plass når noen går til lunsj – med mindre du vil sitte i et dårlig ventilert klasserom eller et bomberom under jorden. Lesesalene ved Universitetet i Bergen (UiB) er preget av at de har svært varierende kvalitet, og som Halvslapp student skrev i Studvest: Tilgangen på en inspirerende lesesal eller ikke kommer an på fakultetet ditt. Oppgradering av lesesaler på hele UiB må prioriteres.

Mange studenter opplever at sitt eget fakultets lesesalplasser er for dårlige, og at det er for få av dem. Slik kan vi ikke ha det. For svært mange studenter er lesesalene den viktigste læringsarenaen. Da er det essensielt at lesesalene byr på så godt fysisk miljø som mulig. Dårlige lesesaler resulterer i dårligere læring. Som student er hovedmålet nettopp å lære, og da er det ikke for mye for langt at UiB strekker seg så langt som mulig for å legge læringsforholdene til rette. Når UiBs studentmasse øker jevnt og trutt, men bygningsmassen er mer eller mindre statisk, er det ikke å komme unna at dette går utover studentene. Løsningen på dette er å drastisk øke fokuset på oppussing av lesesalene, og fokusere på å skape nye leseplasser.

Mange av arealene som i dag brukes til lesing er for eksempel kantiner og seminarrom, og regnes naturlig nok ikke som lesesalsplass. Studentparlamentet vil i samarbeid med Eiendomsavdelingen i løpet av våren 2019 gjennomføre en undersøkelse på disse uformelle læringsarenaene ved UiB. Da håper vi å få oversikt over hvilke slike uformelle plasser som blir benyttet av studenter og hvor mange det er av dem, i håp om at en slik undersøkelse kan brukes for å skape flere gode leseplasser.

Man skal ikke være tvunget til å stå opp klokken seks om morgenen for å skaffe seg plass på en av de «gode» lesesalene. Uavhengig av hvilken lesesal det er snakk om må UiB prioritere oppussing. Plassmangel og utfordringer med lesesalenes standard er et gjennomgående tema i hver eneste eksamensperiode. Slik har det vært i årevis. Det er på høy tid at utfordringene knyttet til lesesalene anerkjennes i større grad enn de har blitt så langt. Det er ikke nok å gi beskjed om at man kjenner til problemet for og så la lesesalene sakte men sikkert skli nedover prioriteringslisten.

Kommentarer

kommentarer