Mandag 9. september er det klart for kommune- og fylkestingsvalg, og til og med fredag 6. september kan man forhåndsstemme. Sigrid Torsnes, som studerer sosialantropologi ved Universitetet i Bergen, er en av de som har valgt å gjøre dette på Studentsenteret.

– Det er mye lettere å kunne stemme her på Studentsenteret i sentrum, enn å måtte reise ut til et annet lokale på valgdagen, sier hun.

– I tillegg visste jeg hva jeg ville stemme og hadde tid i dag. Da var det ikke noe poeng i å utsette, legger hun til.

Det er imidlertid ikke alle som gjør som Torsnes. Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2015 var det bare 36,4 prosent i aldersgruppen 20-24 som brukte stemmeretten sin, viser tall fra SSB.

I tillegg viser tall Studvest har fått fra UiB og Høgskulen på Vestlandet (HVL) at det bare er litt under halvparten av studentene ved byens to største utdanningsinstitusjoner som er folkeregistrert i Bergen.

– Ikke en høy prioritet

Marcus Buck, professor i statsvitenskap på Universitetet i Tromsø (UiT), mener at studenter ikke er en høy prioritet i kommunepolitikken.

– De betaler ikke noe særlig skatt. Det er middelaldrende menn som blir prioritert, sier han.

Han forteller at studenter er en lite stabil velgergruppe.

– De flytter på seg, bor midlertidig og har som regel ikke familie eller eiendom. Derfor tar det lang tid å sette seg inn i lokalpolitikken.

Forstår at mange ikke stemmer

Torsnes, som er folkeregistrert i Bergen, mener at det å stemme er en viktig del av demokratiet vi har i Norge. Likevel sier hun til Studvest at hun forstår hvorfor mange studenter ikke stemmer.

– Jeg tror at det kan virke veldig overveldende for studenter å måtte sette seg inn i hva de ulike partiene mener, og da gidder man rett og slett ikke å stemme, sier hun.

– Studenter føler nok kanskje også at noen partier ikke snakker til dem, og da er det liksom ikke «verdt å stemme», legger hun til.

VALG. Studentsenteret er blant flere steder man kan forhåndsstemme på campus. Her gjør Sigrid Torsnes seg klar til å stemme.

Bryr seg om klima og utdanning

Sosialantropologi-studenten forklarer til Studvest at hun er veldig opptatt av klima og skole.

– I tillegg til å motkjempe de klimautfordringene vi har, syns jeg SFO og gratis skolemat er viktige saker i den norske politikken.

Avsluttende forklarer hun at å bygge nye studentboliger er viktig.

– Likevel er studentpolitiske spørsmål ofte mer relevant ved til et studentparlamentsvalg, sier Torsnes.

Les også: Beskylder Høyre for å lyve om nattpris på bussen

– Ingen grunn til at studenter ikke skal stemme

Buck mener at for å engasjere studenter i lokalpolitikken er det viktig at kommunen synliggjør hvorfor byen er viktig for studenter. Han trekker frem en kampanje Tromsø satte i gang for noen år siden for å få studenter til å melde flytting.

– Mange visste ikke engang at de kunne melde om flytting. I dag bytter flere adresse, sier han.

Professoren oppfordrer alle studenter til å stemme.

– Det er viktig for demokratiet og fremtiden. De som tar høyere utdanning har høy valgdeltakelse. Derfor er det ingen grunn til at studenter ikke skal stemme.

Både Studentsenteret, NHH og HVL har lokaler for forhåndsstemming, og ditt nærmeste valglokale kan du finne på valglokaler.no. På valgdagen kan du bare stemme i den kommunen du er folkeregistrert i.

Kommentarer

kommentarer