De sipper til hver sin kaffe på en solkledd kaffebar og skuer ut mot området som til lørdag skal bli forvandlet til Passion for Ocean-festivalen.

Ved siden av studiene har nestleder for Havkollektivet, Thea Båtevik, og festivalsjef, Erlend Mjelde Hanssen, planlagt festivalen på Marineholmen. Arrangementet har sanket 5.600 interesserte og over 800 har trykket «skal» på Facebook.

Nesten ett år med forberedelser

– Det begynte med at marinbiologen Pia Ve Dahlen, som har vært med på å arrangere Passion for Ocean i Oslo, ønsket at vi skulle gjenskape suksessen her i Bergen, forteller Båtevik.

HAVENTUSIASTER. Havkollektivet ble i utgangspunktet opprettet for å arrangere festivalen på lørdag. Den frivillige gjengen har likevel deltatt på Tall Ships Races og formidlet kunnskap om ulike skapninger fra havet. F.v. Thea Båtevik og Erlend Mjelde Hanssen.

Og suksess er det de 20-25 frivillige har lagt opp til. Ifølge arrangørene er programmet proppet av underholdning som skal bidra til mer kunnskap om havet. Siden november 2018 har studentene planlagt og arrangert lørdagens begivenheter. Festivalen har allerede blitt arrangert fire ganger i Oslo, og skal i år også finne sted i Bergen.

– Blant annet kommer Tarjei Strøm som skal ha Bryggeprat. Det vil være en samtale om fremtidsrettet mat fra havet, røper Båtevik.

I tillegg sier Strøm og Ve Dahlen hemmelighetsfullt at de vil ta med et uspesifisert stort dyr fra havets dyp som de skal dissekere. Utover dette er det ett bergensk innslag Hanssen ser spesielt frem til.

– Depresno skal spille konsert klokken 18.30. Det blir et duo-set, og er noe jeg ikke vil gå glipp av, sier han.

HESTESKO. Ifølge Hanssen vil festivalområdet vil være som formet som en hestesko med handlegate og stands på sidene og scenen i midten.

Vil fylle et kunnskapshull

Marinbiologistudentene uttrykker bekymring for havet og farene det står ovenfor. De mener at det må gjøres noe fort. Målet er at de besøkende sitter igjen med mer kunnskap og engasjement for et sunnere og renere hav.

– Vi håper å fylle et kunnskapshull. Det er for lite kunnskap om marinbiologi i grunnskolen, mener Båtevik.

Hanssen sier seg enig.

– Vi ønsker at de besøkende lærer noe nytt om noe de ikke en gang visste de ville lære, sier Hanssen med et smil om munnen.

Med båt til havfestival

– Det blir garantert like underholdende for studenter som for barn og voksne, mener Hanssen.

Han forteller at arrangementet skal være studentvennlig. Festivalen er gratis og i tillegg er det planlagt et litt annerledes fremkomstmiddel fra Bryggen til bystranda.

– Det kommer til å være gratis transport fra Bryggen til festivalen i en gammel veteranbåt ved navn MS Atløy, opplyser han.

SPENTE. Studentene gleder seg til lørdag. De mener at det til tider harde arbeidet vil være verdt det når de får se resultatet på lørdag.

25-åringen har erfaring med å arrangere festivaler fra før, og vet hva som fenger.

– Jeg begynte som 13 åring med å hjelpe til på Fjellparkfestivalen i Flekkefjord. Det er flere i gjengen som har erfaring med å booke artister og lage program fra før. Vi er en god og blandet gjeng.

Havkollektivet har til sammen 45 frivillige fra alle fakulteter, med blant annet juss-, journalistikk- og realfagstudenter. Antallet frivillige fra det matematiske og naturvitenskapelige fakultet er likevel i flertall.

– Vi er jo alle er glade i havet. Som marinbiolog sitter man på mye kunnskap som vi ønsker å formidle videre, forteller Båtevik.

