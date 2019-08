Studvest kunne i fjor høst melde at UiB ønsket å teste ut et «eliteprogram», tross Studentparlamentets motstand.

Mandag kveld stemte Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) på nytt om de skulle være imot et slikt honours-program, som det blir kalt.

Det endelige vedtaket, som ble framlagt av Realistlista, ble: «Det skal ikke innføres Honours-program ved UiB, men UiB skal initiere og opprettholde insentiver for UiB-studenter som viser eksepsjonell akademisk kapasitet og engasjement i studentmiljøet.»

Så hva betyr dette i praksis?

– I praksis betyr det at hvis UiB kommer og sier «hei, vi ønsker å innføre et honours-program», så sier vi «nei, det ønsker ikke vi.», forklarer leder for SP-UiB, Andreas Trohjell.

Likevel ønsker universitetets studentrepresentanter at det skal være mulig å belønne studenter som har utmerket seg.

– Man ønsker ikke et honours-program som inntak fra videregående skole, men det åpner for muligheten til det etter at man har kommet inn på universitetet, utdyper Trohjell.

Stian Torset, som la fram forslaget som til slutt ble vedtatt, mener en slik løsning gir muligheten til å belønne studenter som jobber hardt, selv om de begynte med dette på universitetet.

– Kritikken vi har lansert mot et eventuelt Honours-program er at man bruker veldig mye midler på veldig få, men med en løsning som den vi har foreslått sprer du det ut mer rettferdig. Det blir litt mer «fair play», sier Torset.

Fortsetter som planlagt

Trohjell forventer at ledelsen hører på deres innspill, men studentenes nye nei forandrer foreløpig ikke universitetets planer.

– For oss er det viktig å forstå hva i denne ordningen studentene er imot, og at vi mer konkret forstår hvorfor det de har kommet med nå kan være en god forordning, sier viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal.

Hun forklarer at de er i dialog med studentene og vil høre på deres vurderinger.

– Så kan det være at vi noen ganger å ikke velger å følge det som SP-UiB ønsker at vi skal legge til grunn, dersom vi tenker at det kan være et bra spor å følge og faktisk vil bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved UiB samlet sett, sier Samdal.

SUPPLEMENT. Oddrun Samdal mener at en slik modell som Studentparlamentet presenterer, kan være et fint supplement, men ikke nødvendigvis erstatte et honours-program. ARKIVFOTO: Marie-Louise Deike

Kan gå på bekostning av andre studieprogram

I rapporten der en arbeidsgruppe fra UiB utredet mulighetene for et honours-program, blir det advart mot at det kan komme til å gå på bekostning av andre studieprogrammer. Studentparlamentet er tydelige på hva de mener om den saken.

– Hvis man går for denne modellen forventer jeg at det ikke går på bekostning av andre program. Det skal det ikke gjøre, slår Trohjell fast.

Her er imidlertid ikke UiB-ledelsen ikke helt på bølgelengde med studentenes krav.

– Det er klart at etablering av nye tiltak vil være et ressursspørsmål, så det vil være en prioritering, sier Samdal.

Hun forteller at universitetet ønsker å jobbe fram en tilnærming der man lettere kan integrere forskning i studiene, noe man ønsker å se på alle studieprogrammene.

– En investering i å etablere et honours-program handler ikke bare om studentene som går på det programmet, men en samlet investering i utdanningskvalitet som vil ha ringvirkninger til mange, og forhåpentligvis alle studieprogram, sier Samdal.

