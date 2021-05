– Man må unngå å sende ut signaler om at det ikke går an å være troende og student samtidig, mener leder for Samarbeidsrådet i Bergen.

I starten av april skrev Khrono om studentprestene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Der har studenttinget vedtatt at NTNU ikke burde tilby fast avsatt areal til kristen livssynsveiledning på campus dersom ikke alle livssyn får ha det samme tilbudet.

Valget ble tatt på bakgrunn av et ønske om fullstendig likebehandling. Nå skal universitetet opprettholde et livssynsnøytralt tilbud om noen å snakke med, men kutte ut studentprestene.

– En måte å vise at vi tar studentene på alvor

Studentprestene i Bergen har i dag samme tilbudet ved Universitetet i Bergen (UiB) som det studentprestene ved NTNU har hatt. De er lønnet av Den norske kirke, og er tilbudt fristasjoner for kontorer og møtelokaler av universitetet.

Inge Høyland er en av studentprestene som sitter på kontoret i Det humanistiske fakultets (HF) administrasjonsbygg på Høyden.

LAVTERSKELTILBUD. Studentpresttjenesten er et lavterskeltilbud hvor studentene selv kan velge hva de vil prate om, forteller studentprest Inge Høyland.

– Det at Den Norske Kirke bruker pengene på studentprestene er jo en måte å vise at man som kirke, sammen med lærestedene, tar livssituasjonen til studentene på alvor, sier Høyland.

For Bergens studentprester har det vært viktig å være tilgjengelige der studentene er.

– Det er der vi kan gjøre en forskjell som lavterskeltilbud hvor studentene selv velger hva de vil snakke om, forteller Høyland.

Han legger også til at lærestedene er viktig arena for meningsutveksling, også når det gjelder spørsmål om tro og livssyn.

Vil åpne for mer

Foreløpig er studentprestene de eneste som tilbyr livssynssamtaler her i Bergen, men Høyland presiser et ønske om kolleger fra andre livssynssamfunn.

Rektor Margareth Hagen ved UiB sier at universitetet heller vil vurdere forespørsler fra flere trosretninger snarere enn å avvikle studentpresttjenesten.

MANGFOLD. Margareth Hagen forteller at mangfold, likestilling og toleranse står sterkt ved UiB. Arkivfoto: Andrea Olsen

– Alle tiltak som fremmer mangfold, likestilling og toleranse bør være høyt prioritert, sier Hagen, og legger til at de er fornøyde med tjenesten.

– Vi ser jo i den grad det blir brukt av studentene at behovet finnes der.

– For noen er det vanskelig å stå frem med sin tro

Studvest skrev en sak i 2019 om en undersøkelse gjort av Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget). Her kom det frem at 91 prosent av alle kristne studenter lever med troen sin inne i skapet.

Medisinstudenten Gard Aasmund Skulstad Johanson er medlem i Universitetsstyret ved UiB. Han forteller at de har fått tilbakemeldinger fra studenter som synes det er vanskelig å stå frem med sin tro.

INKLUDERING. Gard Aasmund Skulstad Johanson i Universitetsstyret ser behovet for å inkludere flere heller enn å stenge ute det som er.

Han er opptatt av at alle studenter, uavhengig av tro, kan ha noen å snakke med som deler deres verdier på campus. Dette synes han er spesielt viktig i denne saken.

– Med den kjennskapen jeg har til NTNU-situasjonen, så tenker jeg at det ved UiB er viktig at vi får inkludert enda flere, heller enn at vi skal si at vi ikke har arealer og stenge ut det man har.

Birgit van der Lans er daglig leder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) i Bergen. STL arbeider for likebehandling og en gjensidig respekt mellom tros- og livssynssamfunnene i byen.

Van der Lans tror det er viktig å gjøre noe med oppfatningen om at religion er noe studentene skal holde for seg selv.

FOR FREMTIDEN. Daglig leder for Samarbeidsrådet i Bergen, Birgit van der Lans, mener et bredt livssynstilbud er viktig også for studentenes fremtid. FOTO: Justin Kroesen

– For mange er religion en sentral og integrert del av livet. Da er det viktig at det er rom for livssynsuttrykk også på studiesteder, sier hun.

– Man må unngå å sende ut signaler om at det ikke går an å være troende og student samtidig.

LES OGSÅ:

Kommentarer

kommentarer