Forrige uke innførte Bergen kommune de strengeste tiltakene i byen siden nedstengingen i midten av mars. Skjenkestopp fra klokken 21.30 påvirker utelivet i byen, også studentbarene våre.

Nå har alle barene, med ett unntak, besluttet å stenge for semesteret. Vi tok runden for å høre hvordan ståa er.

Kronbar

STENGT. Kronbar stengte dørene forrige uke, men vil ha digitalt tilbud for studenter. ARKIVFOTO: Toril Sunde Apelthun

Høgskulen på Vestlandet (HVL) sin studentbar i Bergen ble stengt forrige uke etter beskjed om nye nasjonale tiltak, før styret bestemte seg for å stenge for resten av semesteret da de lokale tiltakene for Bergen ble lagt frem.

– Vi benytter tiden i uvisshet til å ommøblere Kronbar, slik at studentene møter et hyggelig lokale når de kommer tilbake på nyåret, forteller Kronbarsjef Sondre Dragset.

– Vi har to konserter som er utsatt til neste år, og det betyr at Jonas Alaska konserten er utsatt tre ganger siden mars.

– Siden Kronbar er drevet av frivillighet, og konsertene bare utsatt og ikke avlyst, vil vårt økonomiske tap være stort sett varer som er kjøpt inn som vil gå ut på dato før vi får solgt det, forteller Dragset.

Kronbar ønsker å gi studenter et digitalt tilbud i disse ukene med ulike nettarrangementer.

– Vi føler at selv om vi er stengt så har vi ansvar for studenters psykiske helse, forteller han, og oppfordrer også andre studentbarer til å gjøre det samme.

UiB-barene

PÅ FLYTTEFOT. Diskuterbar holder stengt, og får nytt lokale på nyåret. ARKIBFOTO: Daniella Daae

Integrerbar, Kurerbar og Diskuterbar, studentbarene ved henholdsvis Det Matematisk-naturvitenskapelige, Det psykologiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB), stengte da de lokale tiltakene kom 6. november. De holder alle stengt til over jul.

– Det var ikke en lett avgjørelse å stenge, men vi vil være et trygt sted for studentene og da ble det riktig når det kom et påbud om hjemmekontor, forteller Integrerbarleder Valeria Iversen.

– Vi har brukt en del penger på smittevernsutstyr og en ny betalingsplattform som skulle vært tatt i bruk nå. Vi har også en del varer som det er ikke er sikkert at vi får levert tilbake til leverandører, sier hun om den økonomiske situasjonen.

Leder for Diskuterbar, Karl Petter Fjelltveit, forteller at for dem var det de frivilliges trygghet som var viktigst da de valgte å stenge baren ut semesteret.

– For oss handler dette mest om hensynet til de frivillige. Noen av tiltakene som har kommet i dag blir for vanskelige for oss å håndtere uten en ny opplæringsrunde på rutiner. Våre frivillige er alle studenter som nå er midt i en eksamensperiode, så det hadde blitt vanskelig for dem, sier han.

NYTT SYSTEM. Integrerbar ville hatt et nytt betalingssystem i drift nå. ARKIVFOTO: Silje Fridén

Hverken Fjelltveit eller Kurerbarleder Håkon Bjordal er særlig bekymret for barenes økonomi.

– Vi er annerledes stilt enn andre barer i Bergen da vi drives av frivillige og ikke har utgifter på lokalet som vi får låne av UiB. Det er jo kjipt å ikke tjene på salg av varer lenger, men vi risikerer ikke å gå konkurs eller være ute av stand til å drive bar lenger, forteller Bjordal.

Av UiB-barene er det kun Ad Fontes ved det humanistiske fakultet som holder åpent, men med begrenset kapasitet.

Straffbar

Vannhullet til studentene ved det Juridiske fakultet på UiB stengte 1. mars for oppussing, og har altså ikke holdt åpent på over et halvt år. Leder i Juristforeningen Henrik Behrens forteller at Straffbar i utgangspunktet skulle stått klart til det semesteret vi er inne i nå.

OPPUSSING. Juristforeningens leder Henrik Behrens ser for seg åpning etter jul. ARKIVFOTO: Gabriel Brame

– Straffbar skal etter planen være klart i starten av desember, men vi ser ikke for oss at det blir mulig å åpne før etter nyttår i lys av dagens situasjon. Kanskje vi får delt ut noe julegrøt hvis ting endrer seg kjapt, sier han.

Straffbar har på sin side noen løpende utgifter, uten at det kommer penger inn gjennom salg.

– Vi har en del varer på lager som vi ikke får levert tilbake til Hansa, som har gått ut på dato. Samt at vi har noen faste kostnader som ikke kan dekkes av inntekter fra Straffbar, svarer Behrens om ståa på Dragefjellet.

Kjelleren på NHH

IKKE DREVET MED OVERSKUDD SOM HOVEDMÅL. Thorvald Mosvold forteller at driften av kjelleren og aulaen handler om å gi studenter sosial velferd. ARKIVFOTO: Josef Kosler.

Den største baren og aulaen er i likhet med Straffbar under restaurering på Norges Handelshøyskole.

– Oppussing av den største baren og aulaen har vært planlagt, og vi håper å kunne åpne igjen når vi begynner på igjen etter nyttår, forteller Thorvald Mosvold, internansvarlig i Kjernestyret på NHH.

På spørsmål om den økonomiske situasjonen ute i Sandviken svarer Mosvold:

– Vi driver ikke Kjelleren for det store overskuddet, og hovedfokuset er at vårt tilbud skal gi studenter sosial velferd.

Rederiet

STENGT LENGE. Rederiet har ikke vært åpent dette semesteret. Her fra barens gjenåpningsfest i 2017. ARKIVFOTO: Julie Günther

BI sin bar har ikke vært åpen siden samfunnet stengte ned i mars. Leder Emma Lousie Kraakenes gleder seg til de kan åpne dørene for studentene igjen.

– Jeg håper det blir aktuelt å åpne igjen etter jul, og vi har løpende dialog med administrasjonen om når det blir aktuelt. Samtidig følger vi med på hva som skjer på andre campus i Bergen, forklarer Kraakenes.

– Vi lider ingen store økonomiske tap per dags dato. Det er lite som har kommet inn de siste månedene, men det er også lite som forsvinner ut, sier lederen på spørsmål om økonomien.

Det Akademiske Kvarter

ÅPENT. Kvarteret holder åpent, og vil gi studenter en trygg sosial møteplass. ARKIVFOTO: Johanne Marlene Hansen

Kun Kvarteret holder åpent, men det med begrensede åpningstider. Nestleder Magnus Wethal forteller at de ønsker å være en arena der studenter fortsatt kan møtes under trygge rammer.

– Vi vil prøve å holde åpent så lenge det er forsvarlig for de frivillige og ikke minst for våre gjester. Samtidig har jeg stor forståelse for at andre steder stenger ned i denne perioden, da vi har et annet økonomisk utgangspunkt, forteller Wethal.

Det at lesesaler og biblioteker har blitt stengt den siste uken har ført til at en del studenter har valgt å bruke Kvarteret som en leseplass.

– Vi merker at folk er mer forsiktige, og ikke drar ut i like stor grad. Det er derfor gledelig at folk bruker lokalet som enten leseplass eller en sosial møteplass, forklarer nestlederen.

– Vi håper folk fortsetter å ta turen. Både med tanke på det økonomiske, men også på grunn av det sosiale.

