Saken er oppdatert.

Resultatet for studentvalget ved Universitetet i Bergen (UiB) ble offentliggjort torsdag kveld. Til tross for koronasituasjonen skulle de 24 plassene i Studentparlamentet fylles, og to kandidater skulle velges inn til Universitetsstyret.

Valgkampen har foregått heldigitalt, noe som har gjort at kandidatene har måttet være ekstra kreative. Nå er resultatet klart.

Fire lister ligger stabilt i forhold til mandatfordelingen de hadde i fjor, mens fire lister opplever endringer i antall mandater.

Venstrealliansen størst – igjen

Venstrealliansen (VA) går seirende ut av valget slik de har gjort tre år på rad, til tross for at de mister ett mandat i forhold til fjoråret. De fikk 22 prosent av stemmene, noe som gir dem fem plasser i Studentparlamentet.

22 PROSENT. Listen Venstrealliansen, med Augusta Moen Opsahl i spissen, mister ett mandat, men vinner likevel valget med 22 prosent av stemmene. FOTO: Privat

Leder for kveldens vinner, Augusta Moen Opsahl, er godt fornøyd med utfallet av valget, til tross for ett mandat i minus sammenlignet med i fjor.

– Dette er veldig kjekt, vi er den største lista for tredje år på rad! Det er selvfølgelig trist å miste et mandat, men de andre listene bygger seg opp og gjør en god valgkamp. Det har vært utfordrende å gjennomføre et heldigitalt valg, så vi er like fullt fornøyde med resultatet, forteller hun.

Særlig Generell Studentallianse (GSA) gjør et godt valg i år, mener hun, og trer fram som en konkurrent for VA.

– Vi har mye fellespolitikk, og GSA har vært flinkere til å nå ut til internasjonale studenter ved å drive valgkamp på engelsk. Det kan vi lære av, sier Opsahl.

GSA er blant listene VA kan tenke seg å samarbeide med neste år.

– Vi er alltid åpne for gode samarbeidspartnere – uten dem får vi ikke gjort noe som helst i Studentparlamentet. Ingen har tatt kontakt ennå, men det blir mye forhandlinger og planlegging fremover, sier VA-lederen.

Hun nevner også Grønn Liste og Sosialdemokratisk liste (Sosdem) som potensielle samarbeidspartnere, til tross for en del kniving i sosiale medier med sistnevnte.

– Vi gir ikke fra oss noe, men er alltid klare for å tilgi. Både vi og Sosdem har psykisk helse og ensomhet blant våre viktigste saker, så jeg har troen på at vi kan få til bra ting sammen, sier Opsahl.

Holder seg stabile

Venstrealliansen får også følge av Sosdem som ligger stabilt på fire mandater på fjoråret. Like mange mandater har også Blå liste, som går opp ett mandat fra i fjor.

Realistlista er den eneste listen som mister et mandat, utenom valgvinneren Venstrealliansen. Ellers holder Gul liste seg stabil med ett mandat, Liberal liste endrer seg ikke fra fjorårets nedgang som resulterte i to mandater, mens Grønn liste også forholder seg stabil på tre mandater.

Sammen med Blå liste øker også Generell Studentallianse (GSA) med ett mandat. De får nå to mandater i Studentparlamentet.

OPPGANG. Shifat Rahman er listeleder i Generell Studentallianse (GSA) som er en ny liste i år.

Listeleder for GSA, Shifat Rahman, er fornøyd med at de har fått såpass god oppslutning, til tross for at de er en helt ny liste.

– Vi føler oss veldig bra. Vi forventet flere stemmer, men på grunn av koronasituasjonen må vi akseptere det. Men vi setter pris på de som stemte på oss. Ettersom vi er en ny liste, er antall stemmer vi fikk en stor oppnåelse. Vi er stolte over å kunne representere våre velgere, forteller han etter valget.

– Vi ønsker først og fremst å sikre studenters økonomiske situasjon ved å jobbe for rimeligere boligpriser og offentlig transport. I tillegg ønsker vi bedre hygieniske produkter på alle campustoaletter. Dette er saker vi kan jobbe med å få gjennomslag for i parlamentet.

Soleklar seier til styrekandidatene

Også én kvinnelig og én mannlig student skulle velges inn i Universitetsstyret. I år var det seks kandidater som kjempet mot hverandre.

De som stakk av med seieren til slutt var Gard Aasmund Skulstad Johanson som stilte sammen med Cora Gabrielle Møller Jensen. Begge to ble valgt inn i styret med over femti prosent av stemmene hver.

Skulstad Johanson har allerede sittet i Universitetsstyret et år, og forteller at han er glad for at han har blitt gjenvalgt.

– Først og fremst var det utrolig gøy å få resultatet. Det er lenge siden et styremedlem har blitt gjenvalgt, så det viser jo at studentene tror på prosjektet Cora og jeg gikk til valg på. Det er veldig kjekt å få den tillitserklæringen etter en veldig hard valgkamp, forteller han etter annonseringen.

GLISER. Jusstudent Cora Gabrielle Møller Jensen og medisinstudent Gard Aasmund Skulstad Johanson er nå de mektigste studentene på UiB. FOTO: Privat

Skulstad Johanson tror at én av hovedgrunnene til at han og Møller Jensen ble valgt er fordi de har gått til valg på saker som studentene bryr seg om.

– Vi har vært tydelig på at klimasaken er vår nummer én prioritering. Det er den vi tror er mest realistisk å få gjennomslag på i neste periode, forteller han.

Han forteller videre at UiB har en lang tradisjon på å ha aktive styrerepresentanter, og at de ønsker å fortsette med den tradisjonen.

– Vi skal selvfølgelig innfri på forventningene om at vi skal kjempe med nebb og klør for de sakene vi brenner for, samt sikre at studentene blir godt representert i styret, sier han, og legger til:

– Jeg vil virkelig takke de andre kandidatene for en gøy valgkamp. Det har vært en kjekk opplevelse.

Valgoppslutningen går ned

Selve valgdeltakelsen har også gått ned. I fjor endte valgoppslutningen til Studentparlamentet opp med å ligge på 18,98 prosent. I år er valgoppslutningen på 15,4 prosent.

Leder for valgstyret, Petter Morland, uttalte før valget at han var redd for at det digitale valget skulle dra ned valgoppslutningen.

VIDEOVALGVAKE. Leder for studentenes valgstyre, Petter Morland, presenterte resultatene over livestream torsdag kveld. SKJERMDUMP: Studvest

Han uttalte på valgvaken at selv om oppslutningen er ganske lav, så er det den beste valgoppslutningen i Norge når det kommer til digitale studentvalg.

Kommentarer

kommentarer