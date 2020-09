Masterstudenten Mari Froastad (25) slår et slag for kampen mot plast i verdenshavene.

På Færøyna utenfor Bergen står en frivillig student med sjøvann til knærne. Hun har fått øye på et bildekk som flyter enslig rundt, og trekker det opp fra vannet med en kraftanstrengelse.

I strandkanten står flere frivillige og leter etter små biter av plast som har blitt skylt inn med bølgene. Det er det ikke lite av.

INNSATS. Geografistudenten Lise Saga er leder i Spire Bergen. Hun tok av seg skoene og vadet uti for å hente opp et bildekk.

De nasjonale Strandryddeukene pågår nå, fra 5. til 20. september. I den anledning har Universitet i Bergen og andre samarbeidspartnere bestemt seg for å engasjere studenter til det de kaller Plastryddeuken, som en del av den nasjonale Strandryddeukene.

Studvest sin fotojournalist ble med da to geografistudenter, miljøkoordinator ved Universitet i Bergen og organisasjonen In The Same Boat dro til Øygarden for å belyse problematikken rundt plast i havet.

Slik ser nærmiljøet vårt ut

Geografistudenten Mari Froastad var blant dem som var med i båten til Øygarden. Studvest møter henne igjen ved Nygårdsparken noen dager etter ryddeaksjonen.

ENGASJERT I KLIMASAKEN. Mari Froastad prater villig om sitt engasjement for klima og miljø.

SMÅ BITER. Mye av plasten er smått, og må graves opp av sanden.

– Turen var ikke nødvendigvis for å redde verden, men for å opplyse om hvordan nærmiljøet vårt ser ut og at vi alle kan gjøre litt uten at det kreves så mye, forklarer Froastad.

Hun kan opplyse om at det i forbindelse med Plastryddeuken er plassert en stor konteiner utenfor Studentsenteret, som skal legge til rette for at studenter og ansatte skal kunne kaste det de finner.

STUDENTSENTERET. Denne konteineren står ved Studentsenteret til 20. september. Fra venstre: Lise Saga, Mari Froastad, Helene Wiken.

– Alle som vil kan få utdelt poser og hansker, og så kaste avfallet i konteineren, forklarer Froastad, som selv har vært på strandrydding flere ganger.

Studiehverdag og klimaengasjement

Froastad har siden oktober i fjor vært ansatt ved UiB som bærekraftpilot sammen med tre andre personer. Hun prater velvillig om sitt engasjement for klima og miljø.

– Jeg er kanskje litt over gjennomsnittet miljøbevisst, i likhet med veldig mange andre studenter, heldigvis, sier hun.

Froastad forklarer at plast enkelt kan blåse ut i havet fra gatene i Bergen sentrum. Derfor oppfordrer hun studenter til å plukke opp litt hver gang de beveger seg rundt i byen.

TUNGE TAK. Plastdepotet fraktes ned til In The Same Boats båt.

Froastad har flere venner som er medlem i organisasjoner som Spire og Framtiden, og mener studieliv og klimaengasjement absolutt går godt sammen.

– Det er et sosialt miljø, med foredrag, intervjuer og frokostmøter knyttet til temaer rundt miljø og klima. 25-åringen oppfordrer studenter som vil engasjere seg eller lære mer om temaet til å sjekke ut det student-Bergen tilbyr.

På oppfordring om å komme med noen tips til andre studenter trekker hun fram fem enkle grep man kan ta i hverdagen:

Maris miljøtips til studenter i Bergen 1. Ha en egen kaffekopp 2. Ikke kjøp engangskopper 3. Plukk litt søppel på vei til og fra Universitetet 4. Handle brukt 5. Les deg opp på miljøvennlige organisasjoner

