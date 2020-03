Den gammeldagse kunsten har blitt populær igjen. Nå lanserer bergensstudenter et eget magasin for analog fotografering. Temaet er mat.

– Mat er et undervurdert emne innen foto – man tenker kanskje først og fremst på Instagram-brukere som legger ut bilder av lunsjen sin. Men det er mye symbolikk i det, og mat sier mye om tiden man lever i, sier Vera Lunde.

Hun er leder for fotokollektivet Mørkerommet, og redaktør i det ferske kunstmagasinet Sjå Magasin.

Torsdag kveld forrige uke var det lanseringsfest for magasinets aller første utgave.

– Det bare funker

Bien Restaurant på Danmarksplass er fullt av mennesker i Levis-bukser og svarte T-skjorter med hals. Kule damer bak et miksebord spiller dempet musikk, og kunstinstallasjoner og kaker pyntet med sukkertøy dekorerer lokalet. Vi sier som stemmen vi hørte i mengden der inne:

– Dette er liksom en brun bar, men det funker bare.

SJÅ. Redaktør av Sjå og leder i Mørkerommet, Vera Lunde, viser fram første utgave av det nye magasinet.

Mørkerommet er et kollektiv for analog fotografering i Bergen. Studentorganisasjonen nærmer seg 70 medlemmer, og har nå gitt ut første utgave av sitt eget magasin.

Fra fanzine til magasin

Lunde tok i 2019 over som leder av organisasjonen, og var også initiativtaker til Sjå. I kveld står hun og stråler midt i rommet, og forteller Studvest om magasinets bakgrunn.

– Mørkerommet hadde alltid en egen seksjon i Månebedotten, en fanzine med innsendte analoge bilder fra hele verden, begynner hun.

INITIATIVTAKER. Vera Lunde tok over fanzinen Månebedotten og gjorde den om til magasinet Sjå.

Da Eivind Ålen Øy, som drev Månebedotten, for rundt ett år siden spurte om Lunde kunne tenke seg å ta over fanzinen og gjøre noe mer med det, var hun ikke i tvil.

MYE FOTO FOR PENGA. Magasinet er tjukt og kommer ut to ganger i året.

Grunnideen bak Mørkerommet er at alle som deltar skal få utvikle seg.

– Derfor liker jeg tanken om at hvert nummer har en ny redaktør, slik at flere kan få utforske. Det vil alltid være analogt, men temaene og artiklene skal variere fra utgave til utgave, forteller Lunde, og legger til at planen er å publisere ett magasin i semesteret.

Nostalgisk fotokunst

Vi beveger oss videre inn i lokalet, og ser to Sjå-skribenter henslengt i en sofa. Pål Bringe (19) og Tom Gaustad (21) har begge drevet med analog fotografering i snart to år.

– Det er egentlig en soloaktivitet, så det er fint å ha dette fellesskapet rundt det, sier Bringe om Mørkerommet.

NOSTALGISKE. Pål Bringe og Tom Gaustad har forelsket seg i analog fotografering.

– Jeg tror vår generasjon er litt nostalgiske. Jeg kjenner i hvert fall en slags motvilje til den konstante tilgangen vi har på alt, også bilder. Derfor er det fint med analogt; hvert bilde er en prosess. Det er nesten meditativt, sier Gaustad.

Fokus på bergensbaserte artister

Lokalet er trangt og stemningen god, hvilket resulterer i høy temperatur. Utenfor står kunststudent Marie Vallestad (28) og tar en pustepause.

Installasjonen hennes – fuglefigurer av sjokolade som sakte smelter til en fondue som gjestene kan dyppe jordbær i – har holdt folk mette og fascinerte i hele kveld, noe hun er fornøyd med.

«SCHTØGG ØKONOMI». Marie Vallestad (28) lager kunst litt på trass.

– De figurene har ligget i kjøleskapet i et år nå, så det er greit at noen endelig spiser dem, sier hun.

Interessen for å lage kunst av mat har kommet litt på trass.

– Jeg synes økonomien rundt kunst er ganske stygg. Et lite utvalg folk betaler masse penger for et samleobjekt de bare skal ha. I tillegg er vi så mange kunststudenter på KMD at det begynner å bli et lite lagringsproblem, forteller hun.

ALLTID ANALOGT. Lanseringsfesten ble godt dokumentert – analogt, selvsagt.

– Så jeg lurer systemet litt og lager kunst som ingen kan samle på, smiler hun.

Inne i baren igjen er kakene halvspiste og musikken roligere. Redaktør Lunde kan endelig sette seg ned med en øl og senkede skuldre.

– Jeg har kost meg masse. For en vellykket kveld, avslutter hun.

Kommentarer

kommentarer