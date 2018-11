– Ingen vil jo at studenter skal jatte på HF i femten år, men dette er en elendig økonomisk politikk, sier jusstudent Rahman Akhtar Chaudhry.

Torsdag ettermiddag var han og rundt 70 andre studenter samlet på Torgallmenningen for å demonstrere mot regjeringens stipendforslag. I dag får studenter omgjort 40 prosent av studielånet til stipend etter hvert som de avlegger studiepoeng.

Regjeringen, med støtte fra KrF, foreslår å kutte dette til 25 prosent, mens de resterende 15 prosent kun blir omgjort til stipend dersom studenten fullfører en grad (se faktaboks).

Store motreaksjoner

Studentene Martine Billing og Hanne Melhus mener det er de som trenger det mest som vil bli rammet av vedtaket.

– Alle kjenner noen som vil bli rammet hvis dette blir vedtatt, sier Billing.

På grunn av sykdom har Hanne M. Melhus byttet studie før hun valgte å studere for å bli barnehagelærer.

– Hvis den nye ordningen hadde vært innført da, hadde jeg hatt mye mer lån enn jeg har nå, forteller Melhus.

Se bildene fra demonstrasjonen under.

De tre studentene er ikke de eneste som reagerer på regjeringens forslag. Over 26 000 til nå skrevet under på et opprop mot forslaget, og torsdag demonstrerte studenter i flere norske byer.

Anette Arneberg, som studerer sammenliknende politikk og er leder av Venstrealliansen mener vedtaket er feil måte å få studenter til å fullføre studier på.

– Jeg demonstrerer i dag fordi jeg rett og slett er dritt lei av regjeringen. De driver en studentfiendtlig politikk, sier Arneberg.

Vil få studenter til å fullføre

Både Arnberg og Chaudhry mener at tiltaket bør erstattes med for eksempel bedre karriereveiledning.

– Vi må stemme annerledes, sier Chaudhry.

– Her har studentene en jobb å gjøre. Alle studentene i Bergen burde vært her, sier Arneberg.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Rebekka Borsch (V) har tidligere opplyst til Studvest at formålet med forslaget er å stimulere til at flere studenter avlegger graden de har begynt på. Borsch har forklart at det har vært viktig for regjeringen å trappe opp mot 11 måneders studiestøtte, og mener studenter kommer vesentlig bedre ut i dag enn tidligere.

– Omleggingen av konverteringsordningen (det nye stipendforslaget, journ.anm.) vil heller ikke merkes på lommeboka før lånet skal betales tilbake. Dette gjelder i hovedsak på personer i jobb med grei økonomi, uttalte Borsch til Studvest.

Kommentarer

kommentarer