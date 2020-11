Like sikkert som at vinter blir til vår er det at SV kommer med urealistiske lovnader om hva ulike interessegrupper kan vente seg etter valget. Alt skal være gratis, og alle skal få mer av alt.

For godt til å være sant, tenker du? Ja, når noe er for godt til å være sant, er det som regel nettopp det. Derfor blir også SVs valgløfter alltid til knapper og glansbilder når de faktisk kommer i posisjon.

Tirsdag tok SU-leder Synnøve Kronen Snyen til orde i Studvest for å øke studiestøtten med over 80.000 kroner. Dette vil koste samfunnet utrolige 24 milliarder kroner ekstra hvert eneste år. 24 milliarder kroner!

Ikke bare er dette forslaget helt urealistisk og fullstendig uansvarlig. Det er hån mot alle de som i disse dager går arbeidsledige eller permitterte.

Det er verdt å minne SV om at norsk næringsliv blør som følge av korona-situasjonen. Det er verdiene som skapes i næringslivet som finansierer velferden vår. En enorm skatteregning fra SV er det siste de trenger i den situasjonen vi nå står i. SVs skattepolitikk vil gi hardt prøvde arbeidsplasser nådestøtet, og føre enda flere ut i arbeidsløshet.

Det er slik SV alltid finansierer det lille de faktisk gjennomfører av det dyre valgflesket sitt. Problemet med sosialisme er at man på et eller annet tidspunkt går tom for andre folks penger. Derfor vil også studentene måtte betale for en økning av studiestøtten.

Skulle SV komme i regjering etter valget, vil aldri den mer moderate venstresiden bli med på skatteøkninger i dette omfanget. Hva blir da resultatet? Regningen sendes til studentene.

Å øke gjeldsgraden for studentene vil ingen være tjent med. Norske husstander har allerede i dag rekordhøy gjeld, og en ting er i alle fall hundre prosent sikkert: Opplegget SV foreslår ville gjøre det enda vanskeligere for enda fleste unge å komme seg inn på boligmarkedet innen overskuelig fremtid.

Med andre ord, uansett hvordan man forsøker å regne hjem dette forslaget går ikke regnestykket opp. Uansett hvordan man forsøker å tenke seg opplegget, vil det skape flere problemer enn det løser. Typisk SV.

Dessuten mangler SV fullstendig troverdighet når de kommer med slike lovnader. Forrige gang SV satt i regjering gjorde ingen verdens ting for oss studenter.

Det måtte en Høyre-regjering til for å innføre elleve måneders studiestøtte. Det måtte en Høyre-regjering til for å sette fart i utbyggingen av studentboliger. Og, ikke minst, det måtte en Høyre-regjering til for å øke både engangsstønaden og barnetrygden for studenter med barn.

La oss ikke glemme sist gang SV gikk inn i regjering. Også den gang florerte det med valgløfter. Historien viser at SV aldri prioriterer studentene når de faktisk kommer til makten.

Når de da disker opp med ett enkelt valgløfte til en verdi av 24 milliarder kroner, midt under en pandemi, med rekordhøy arbeidsledighet, fremstår ikke forslaget som annet enn nok et luftslott.

