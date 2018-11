Nå nærmer det seg den tiden av året hvor gatene fylles med julelys, og treet settes opp på Torgallmenningen. Det er en tid preget av glede, men også store utgifter. Når man skal handle julegaver til familie og venner ryker pengene fort ut av konto. Her kommer noen enkle tips for hvordan man kan gi julegaver til venner og familie uten å «makse» kredittkortet.

For å redusere kostnadene ved julegavehandel kan det være lurt å begynne å planlegge julegavene tidlig. Da har man muligheten til å følge med på om det blir tilbud på det man planlegger å kjøpe. Man har også muligheten til å spre utgiftene litt utover, slik at ikke alt skal betales på samme lønning.

Det kommer masse tilbud før jul. Mange kjøpesentre har nattåpent i førjulstiden, hvor de fleste butikker har ulike rabatter og salg. Der har man muligheten til å gjøre et kupp på julegavene.

Man har også nettsider som sammenlikner priser. Disse kan være lure å sjekke ut for å se om man kan spare litt på å handle på nett, eller å velge riktig butikk. Eksempelvis kan man benytte prisguiden.no og prisjakt.no.

Dersom du handler mange julegaver på nettet, eller generelt handler mye på nettet, kan det være lurt å opprette en konto på kickback.no. Da kan man få «kickback» ved handel på nett. Det vil si at du får tilbake en sum av kjøpet ditt inn på kontoen du har opprettet. Dette er typisk en prosentsats av kjøpet ditt, men satsen varierer fra butikk til butikk. Det tar riktignok noen måneder før pengene er klar til utbetaling, men man sparer likevel penger på kjøpet. Eksempelvis får man 8 prosent kickback ved kjøp på nelly.com. Dermed vil man ved handel på 200 kr få 16 kr tilbake på kickback-kontoen. Netto har man da betalt 184 kr for varen. 16 kroner utgjør kanskje ikke så mye, men slike småbeløp kan bli større summer med tiden.

Venner og familie kan også sette pris på hjemmelagde gaver, som kan være rimeligere enn å kjøpe. De som «har alt» kan for eksempel sette pris på å få bilder eller liknende. Dette kan være en fin måte å vise at man setter pris på noe man har gjort sammen. Alternativt kan man finne på noe hyggelig sammen i stedet for å kjøpe dyre ting man ikke trenger.

Det er også innafor å avtale en «cirkapris» med dem du skal utveksle gaver med. Dermed kan man unngå at man er kjip og handler for et for lavt beløp, eller at man bruker altfor mye penger på en gave. Man kan også unngå den pinlige situasjonen hvor kun en av partene har kjøpt gave til den andre.

Ved å ta i bruk disse tipsene kan man redusere noe av stresset som julegavehandel kan medføre, og unngå å bruke for mye penger på julegaver.

Kommentarer

kommentarer