I denne utgaven av Studvest kan du lese om barnehagelærerstudent ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Kristine Sævig Franzen. Tidligere i år dro hun på studietur med klassen til Mjølfjell. Prislapp: 1067 kroner. Heldigvis kan det se ut til at høgskulen har lært av tidligere feil med ulovlige obligatoriske studieturer. Studentene fikk tilbud om et alternativt opplegg. Men så enkelt var det likevel ikke.

De måtte utføre et opplegg i et vinterlandskap med en gruppe på fem barn. Men hvor lett er det egentlig å få tak i fem barn? Hvis man kommer fra Bergen og har mange fra familie og venner å ta av, så klarer du kanskje å skrape sammen fem barn i noenlunde riktig aldersgruppe.

Er du derimot, som ganske mange andre studenter, ikke fra Bergen, er det ganske sannsynlig at mesteparten av dine bekjente er barnløse studenter mellom 20 og 30 år. Heldigvis hadde høgskulen en løsning på dette også. Det var jo bare å spørre barnehagen hvor studentene har vært i praksis om de har noen barn til utlån, mente de.

Nei, så lett er det faktisk ikke. Barnehagene Studvest har snakket med er mildt sagt skeptiske til opplegget. En barnehageansatt sier de aldri ville sendt av gårde barn med en student uten at noen fra barnehagen ble med. Å planlegge noe slikt vil kreve mye tid. I tillegg er ikke det å låne barn det samme som å låne en bok på et bibliotek. Det finnes noen voksne folk som er ganske opptatt av hva disse barna driver med. Derfor måtte man også fått godkjennelse og signaturer fra foreldrene. Det begynner å bli et komplisert nett av mennesker som må spille på lag for å få dette til.

Men hvis du mot alle odds skulle få tak i disse fem barna, enten gjennom venner eller barnehage, og godkjennelse fra foreldrene, så stopper ikke problemene der. Hele poenget med et alternativ til en studietur må være at det skal være gratis. Likevel forteller student Linn Camilla Hetland at hun brukte 600 kroner av egen lomme på det alternative opplegget. Som kjent har Bergen et lunefullt vær, så et såkalt vinterlandskap kan være vanskelig å oppdrive i Bergen sentrum. Å reise til kaldere strøk kan koste enten bensinpenger eller en bussbillett.

Høgskulen innrømmer at oppgaven er vanskelig. Det er godt å se at de har såpass selvinnsikt. Men den er ikke umulig, påstår de. Vel, nei kanskje ikke umulig. Men den er såpass vanskelig at det er lett å se for seg at man heller vil velge studieturen til 1067 kroner. Det gjorde Franzen.

Høgskulen skal ha honnør for at de tilbyr alternative opplegg til obligatoriske studieturer som koster penger, men det må være lettere å utføre oppgaven hvis det skal være noe poeng. På papiret kan det se ut som at HVL har begynt å ta gratisprinsippet på alvor. I realiteten gir de studentene alternative oppgaver så vanskelige at det blir tilnærmet umulig å gjøre noe annet enn å tømme sparekontoen for å bli med på studieturen. Det er for dårlig.

Kommentarer

kommentarer