ACCRA (STUDVEST): Innsamlingsaksjonen gikk over all forventing. Nå håper de engasjementet og bevisstheten varer.

Nylig skrev Studvest om psykologistudentene Karen Berger (21), Kristin Skjærseth (22), Fanny Tufte Johansen (23) og Dorthea Keilegavlen Grane (22) sin innsamlingsaksjon for å frigjøre såkalte «sykehusfanger» (se faktaboks).

I praksis på ghanesiske Korle Bu Teaching Hospital hadde de seks pasienter på sin avdeling som ikke fikk dra hjem fordi de ikke kunne betale regningene sine.

Fakta: «Sykehusfanger»



● En undersøkelse gjort av nyhetsbyrået AP viser at å holde pasienter på sykehus om de ikke har råd til å betale regningen sin er praksis i over 30 land.



● I Ghana er alle dekket av en nasjonal forsikring, men den dekker bare behandling opp til 1000 ghanesiske cedi (1600 norske kroner).



● «Sykehusfangene» får ikke mat, og er dermed avhengige av familie og venner for å kunne spise.

Blant pasientene som var fanget på sykehuset var Michael Narfey (9), som falt i kokende frityrolje for syv måneder siden.

FÅR REISE HJEM. Michael (9) kan endelig dra hjem etter at kronerullingen, startet av studentene, betaler regningen hans. FOTO: Nora Elvestad Reinsnes

Han har fortsatt behov for behandling, men ville ikke få dette før den utestående regningen er betalt.

En annen pasient har bodd på sykehuset siden juli 2018. Ettersom han ikke har familiemedlemmer til å hjelpe, har han vært nødt til å tigge etter mat hver dag.

Takket være innsamlingsaksjonen kan alle disse pasientene nå reise hjem eller få videre behandling.

Passerte urealistisk mål

Responsen på innsamlingen oversteg alle forventninger studentene hadde.

– Vi samlet inn mer første dagen enn jeg trodde vi skulle samle inn totalt, forteller Skjærseth.

OVERVELDET. Studentene er overveldet over engasjementet innsamlingen har skapt hjemme. Fra venstre: Dorthea Keilegavlen Grane, Kristin Skjærseth, Fanny Tufte Johansen og Karen Berge. FOTO: Nora Elvestad Reinsnes

I utgangspunktet satte studentene 96 648 kroner som et symbolsk mål. Det var summen de trengte for å betale alle regningene, men forventet aldri at de skulle klare å samle inn alt.

– Det har helt tydelig truffet de der hjemme, sier Tufte Johansen.

Overskuddet går til nye pasienter

Etter at innsamlingen stengte mandag kveld, hadde studentene samlet inn 98 120 kroner fra 238 givere.

– Vi felte noen gledestårer da vi nådde 100 prosent, forteller Skjærseth.

Overskuddet gis videre til Elizabeth Yeboah, klinisk psykolog ved Korle Bu Teaching Hospital. Hun bruker hver fredag på å samle inn penger til pasienter i samme situasjon, og studentene er derfor trygge på at pengene går til riktig formål.

De er takknemlige for at de fikk gjøre noe for å hjelpe mennesker uten andre alternativer.

– Det nytter å prøve å gjøre noe med noe man ser ikke er rett, sier Skjærseth.

Pasientene frie innen torsdag

Så fort pengene fra innsamlingen er på konto får de seks pasientene dra hjem. Det er kun pengeoverføring mellom Norge og Ghana som står mellom pasientene og hjemmet deres. Det skal ikke ta mer enn tre dager.

Mot slutten av uken reiser studentene fra Ghana etter et seks uker langt opphold. Da har de fridd alle pasientene de møtte når de kom.

Studentene håper at fenomenet med «sykehusfanger» ikke blir glemt, selv om innsamlingen er over.

– Vi er utrolig stolte over engasjementet, og takknemlige for at folk har gitt penger til mennesker de aldri har møtt, avslutter Grane.

