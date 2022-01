Vi tar nå tak på et nytt år og et nytt semester. Da passer det fint med en aldri så liten oppsummering av året som har gått. For Studvest betyr det å se tilbake på de ti mest leste sakene fra 2021. Nyhetsredaktør Astri Lovett Hageberg og kulturredaktør Erik Stolpestad gir sine kommentarer til sakene.

10. Sandra Krumsvik har trukket seg som studentleder

Foto: Silje Dahle

Astri: Til tross for gjentakende lav valgoppslutning i studentvalget ved Universitet i Bergen (UiB), var det mange som klikket seg inn på denne studentpolitikksaken. Tidligere leder av studentparlamentet ved UiB, Sandra Krumsvik, trakk seg da Venstrealliansen (VA) stilte mistillitsforslag mot henne. Bakgrunnen var en omdiskutert video som hun og makker Kristoffer Eik brukte i valgkampen om plassene i Universitetsstyret.

9. Alt du trenger å vite om koronaviruset

Foto: Uib og NHH: Julie Helene Günther, BI: Silje Helene Dahle, HVL: Silje Fridén

Erik: 2021 startet, som 2022, med en sterkt koronapreget hverdag. De viktigste koronanyhetene delte vi i en liveoppdatering, som ble årets niende mest leste sak. Her kunne du lese om hvordan pandemien ville prege din hverdag, på både stor og liten skala. Bergens studenter gikk ikke lei av oppdateringene, og saken endte på en niendeplass for 2021.

8. Åtte ting du må gjøre før du forlater Bergen by

Foto: Lea Sofie Westad

Astri: Bergensstudenter elsker Bergen! I hvertfall nok til å havne på topp 10-lista. Det å gå forbi Jesus-lever-steinen på vei til Løvstakken, ta en dukkert på Verftet og se solnedgangen fra Rosenbergsgaten er blant opplevelsene folk i Bergen anbefaler å gjøre før du forlater byen. En forsåvidt evig aktuell sak, som kan trekkes frem om du vinker farvel til byen i løpet av året. Har du rukket å besøke byens hovedmoske?

7. Ti ting å gjøre i karantene

Ilustrasjon: Annie Sørvig

Erik: Denne saken har, dessverre, vist seg å holde seg nærmest tidløs. Mye tyder på at Bergens studenter stadig kjedet seg i karantene. Denne saken havnet nemlig på topp ti-listen for 2021, selv om den først ble publisert i mars 2020. Her er mange gode ideer til hva du kan fylle karantenedagene med. Hva med det nervepirrende kortspillet krig?

6. Spiseplikta har oppfunne eit nytt matsvinnsproblem

Foto: Beate Felde

Erik: Daværende produksjonsansvarlig for Det Akademiske Kvarter, Julie Strand Klaussen, argumenterte i et debattinnlegg mot spiseplikten ved alkoholserving. Spiseplikten ble innført som et smitteverntiltak våren 2021. Klaussen skriver om ekstraarbeid for de ansatte i serveringsbransjen og «mat som blir laga og sidan kasta berre for å kunne bli servert alkohol». Meningen hennes vekket engasjement i studentbergen, og saken ble godt lest!

5. Mener anbefalingen kom for sent

Foto: Privat/Henriette Frøysland Thorkildsen

Astri: Semesterklare studenter med togbilletten klar i hånda fikk en liten vri på juleferien i starten av 2021. Reaksjoner fra studenter og studentledere lot ikke vente på seg da daværende utdanningsminister, Henrik Asheim (H), pent ba studentene om å holde seg unna studiebyen enda noen uker. Grunnen var det høye smittetrykket. Leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO), Andreas Trohjell, påpekte i midlertid til studentene at det var en anbefaling, og ikke et forbud.

4. De beleste guttas runkesirkel

Illustrasjon: Marie Haugen

Erik: “Aldri før har jeg møtt så mange ungkarer som leser Dostojevskij, røyker sigaretter, og påstår at de har funnet svarene på livets store spørsmål. Ikke før jeg startet på universitetet.” Slik åpner Studvest-journalist Lone Devik sin apropos (Studvests frie spalten, leses med et glimt i øyet). På Høyden var det nok mange gutter som følte seg truffet av Deviks skarpe observasjoner, og innlegget gikk sin seiersgang over sosiale medier.

3. På IB blir en femmer om til firer når du søker utdanning

Foto: Andreas Olsen

Astri: Mange ville lese om IB-elevene Oda og Zeynep, som kritisere det norske opptakssystemet for å ikke tilpasse seg den internasjonale karakterskalaen. På IB, som er en internasjonal linje, går det nemlig an å få karakteren 7, noe som blant annet fører til at karakter 6 er verdt mindre enn en norsk 6. Kunnskapsdepartementet viste til at regjeringen snart skal se på opptakssystemet i en helhet, noe som muligvis kan føre til en endring.

2. Leseplasskaos på UiB

Foto: Skjermdump

Erik: I mai innførte Universitet i Bergen (UiB) et reserveringssystem for å bruke lesesaler og biblioteker. I ordningen kunne en bare reservere plass fire dager frem i tid, og kun 20 timer sammenlagt. Ordningen ble innført for å kunne tilby leseplasser til studentene, da smittevernhensyn reduserte kapasiteten. Dette falt ikke i smak hos alle, da bookingsystemet ble satt i gang i eksamensperioden og flere studenter mente at beskjedene var uklare .

1. Flest har satt NHH på førsteplass

Foto: Andreas Fjellanger

Astri: Fjorårets mest leste sak viser at de fleste vil bli siviløkonomer på Norges Handelshøyskole (NHH), men færrest har søkt seg til lektor i tysk på Det humanistiske fakultet (HF). Rekordmange søkte høyere utdanning i fjor, samtidig som antall studieplasser økte med litt over 3000. Nå som pandemien ser ut til å vare lenger enn vi turte å håpe på, blir det spennende å følge med på vårens tall.

