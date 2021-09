Studvest har valgt ut noen spørsmål til de ni største partiene som kjemper om en plass på stortinget for å gi deg en oversikt over deres fanesaker og hva de ønsker å gjøre for studenter.

Dette er spørsmålene:

1. Hva er deres fanesak for valget og hvorfor?

2. Hva vil dere gjøre for studenter?

3. Hvorfor skal studentene i Bergen stemme på dere?

Arbeiderpartiet

Les Jonas Gahr Støre, leder for arbeiderpartiet, sine svar på vegne av partiet.

Fremskrittspartiet

Les Silje Hjemdal, FrPs 2. kandidat i Hordaland, sine svar på vegne av partiet.

Høyre

Les Charlotte Spurkeland, 5. kandidat i Hordaland Høyre, sine svar på vegne av partiet.

Kristelig folkeparti

Les Dag Inge Ulstein, utviklingsminister og 1. kandidat for KrF i Hordaland, sine svar på vegne av partiet.

Miljøpartiet De Grønne

Les Josefine Gjerde, 2. kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Hordaland, sine svar på vegne av partiet.

Rødt

Les Sofie Marhaug, 1. kandidat for Rødt Hordaland, sine svar på vegne av partiet.

Senterpartiet

Les Ragnar Kvåle, kommunikasjonsrådgiver for Senterpartiet, sine svar på vegne av partiet.

Sosialistisk venstreparti

Les Audun Lysbakken, leder for Sosialistisk venstreparti, sine svar på vegne av partiet.

Venstre

Les Ane Breivik, 2. kandidat for Venstre i Hordaland, sine svar på vegne av partiet.

Kommentarer

kommentarer