AAREBROTFORELESNING: Energistudent ved Universitetet i Bergen (UiB) Emilie Byermoen (22) debuterte som programleder ved den første Aarebrotsforelesingen. Dette var ett år siden den kjente professoren Frank Aarebrot gikk bort. Foto: JEFFREY MEIJER

STUDENT OG ARTIST: Musiker Sigurd Tronstad (23) så Henrik Ibsen på pensumlisten i litteraturvitenskap og bestemte seg for at det var studiet for ham. Foto: ELIN GJERAKER

KONSERT: I september var det duket for Cezinando på NHH og over 1000 studenter dukket opp. Foto: TORE HAUKE THIESEN

NY STUDENTBAR: Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) får sin egen studentbar. Foto: JOSEF KOSLER

BACKSTAGE: Studvest møtte skuespillerne ved sportsrevyen på NHH. Foto: ANNA ISABELLA SVEINSSON

BERGEN CHALLENGE: I Oktober deltok studenter fra hele landet på studentlekene i Bergen. Foto: NORA ELVESTAD REINSNES/ SILJE REITAN FRIDÉN

HUKOMMELSESMESTER: Oddbjørn By ble hukommelsesmester i 2006 og i oktober ga han Studvest tips til å hjelpe studenter med å huske bedre. Foto: JEFFREY MEIJER

BRANN-KAMP: Gjennom prosjektet HELLO tok studenter med flyktninger på brann-kamp. Foto: INA ROMSLO RØNNING

SINGEL-EIVIND: Jusstudent Eivind Abrahamsen delte singellivet sitt med hele Norge i 2018 og fortalte om opplevelsene til Studvest. Foto: ANNA JAKOBSEN

SACCOSEKK: Rektor, Dag Rune Olsen, har et hvilerom med saccosekker ved kontoret sitt. Foto: ANNA ISABELLA SVEINSSON

